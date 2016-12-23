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Россия считает Трампа лучшим партнером в переговорах по Сирии

Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов

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В МИД отметили, что избранный президент не настаивает на отставке Асада

Россия не поддерживает контакты с будущей администрацией США по Сирии, однако считает Дональда Трампа лучшим партнером для переговоров, чем Барака Обаму, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Гатилов отметил, что Трамп никогда не связывал разрешение сирийского кризиса с отставкой президента Башара Асада, которого поддерживает Москва.

«Как мы понимаем, поле для маневра более широкое, чем у уходящей администрации Обамы», – сказал он.

Гатилов также добавил, что Россия приветствовала бы активизацию антитеррористических операций США в Сирии: «Никакой ревности или соперничества здесь быть не должно. Здесь все должны озаботиться необходимостью консолидации общих усилий».

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