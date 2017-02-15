Москва ответила «нет» на требование Вашингтона

Россия ответила «нет» на требование Соединенных Штатов о возвращении Украине аннексированного Крыма.

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Во вторник Спайсер заявил, что действующая администрация президента Дональда Трампа не намерена повторять ошибки президента Барака Обамы, «допустившего возможность захвата Крыма».

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что ожидает от российского правительства де-эскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», – сообщил Спайсер.

Крым был формально аннексирован Россией в марте 2014 года, после падения в Киеве пророссийского правительства Виктора Януковича.

Киев отказался признавать Крым частью России.