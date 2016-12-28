Россия утверждает, что Дамаск ведет консультации с оппозицией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийское правительство ведет консультации с оппозицией накануне возможных мирных переговоров.

Тем временем, оппозиционная группировка, пользующаяся поддержкой Саудовской Аравии, заявила, что ничего не знает о переговорах, отметив, что поддерживает прекращение огня.

В интервью информагентству «Интерфакс» Лавров не уточнил, где проходят консультации или какие оппозиционные группировки принимают в них участие.

На прошлой неделе Россия, Иран и Турция выразили готовность быть посредниками в заключении мирного соглашения и по итогам переговоров в Москве приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение.

Предполагается, что в этих переговорах не будут участвовать США, и они будут проводиться отдельно от периодических переговоров, в которых посредником выступает ООН.

Детали подготовки к ним по-прежнему не ясны, но Москва сообщила, что они пройдут в Казахстане, который является близким союзником России.

Джордж Сабра, член Высокого комитета по переговорам – органа, объединяющего вооруженных и политических оппонентов президента Башара Асада, заявил, что ему ничего не известно о консультациях.