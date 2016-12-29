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Россия не исключает теракт как причину крушения Ту-154

Сергей Байнетов

Сергей Байнетов

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При этом власти уверены, что взрыва на борту упавшего самолета не было

Российские власти заявили в четверг, что они не исключают версию теракта, как причины крушения военного самолета в Черном море в воскресенье, отметив, что это лишь одна из рассматриваемых теорий.

«Взрыва на борту не было», – заявил, согласно «Интерфаксу», начальник службы безопасности полетов российской военной авиации Сергей Байнетов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию обстоятельств катастрофы, в результате которой погибли 92 человека.

При этом он отметил, что теракт мог быть связан не с взрывом, а с другой формой механического воздействия, поэтому версия теракта не исключается.

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