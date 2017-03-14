Reuters: Россия разместила спецназ у границы с Ливией

Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение
По данным американских, египетских и дипломатических источников, российский спецназ прибыл на авиабазу, расположенную в западной части Египта вблизи границы с Ливией.
Такой шаг может усилить обеспокоенность США по поводу расширения роли Москвы в Ливии.
Представители США и дипломатические источники сообщили, что развертывание спецназа может быть частью усилий по поддержке ливийского военного командира Халифы Хафтара, которому пришлось отступить при атаке Бригад обороны Бенгази 3 марта на нефтяные порты, которые контролировали его силы.
Представители США на условиях анонимности сообщили, что следят за действиями военнослужащих, которые видимо являются российскими спецназовцами, а также беспилотниками, которые находятся в районе города Сиди-Баррани, примерно в 100 километрах от египетско-ливийской границы.
Источники в египетских спецслужбах сообщили дополнительные детали. По их словам, речь идет о подразделении российского спецназа из 22 человек. Источники отказались обсуждать их миссию, но добавили, что в начале февраля Россия также использовала другую египетскую базу, в районе города Мерса-Матрух, расположенного дальше к востоку.
О предполагаемом размещении российских военных ранее не сообщалось.
Египетские власти отрицают присутствие российской группировки на своей территории.
Министерство обороны России также категорически опровергло сообщение Reuters.
«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани нет, – заявил, согласно сообщению ТАСС, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков. – Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике».
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