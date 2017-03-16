Крым: капкан для России

МОСКВА – США в годовщину так называемого референдума о статусе Крыма, решительно осудили действия России трехлетней давности. «Референдум» использовался Москвой для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

«Соединенные Штаты не признают ни референдума от 16 марта 2014 года, ни попытки аннексировать Крым», – заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Представитель Госдепа вновь подчеркнул, что санкции, введенные против России после аннексии полуострова, будут действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.

«Три года назад Россия захватила и оккупировала Крым, – говорится в заявлениии. – После этого Россия инсценировала незаконный референдум, заставив жителей Крыма голосовать в то время, когда вооруженные подразделения иностранной армии оккупировали их землю».

Госдепартамент напоминает, что за прошедшие три года «российские оккупационные «власти» в Крыму развернули настоящую кампанию борьбы со своими оппонентами и инакомыслящими. Правозащитники собрали убедительные доказательства исчезновений, убийств, применения пыток и принудительных госпитализаций в психиатрические клиники представителей крымскотатарской общины, этнических украинцев и активистов, поддерживающих политику Киева, а также независимых журналистов.

США в очередной раз подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

цена, которую Россия заплатила за присоединение Крыма, считается (в Кремле) совершенно приемлемой по сравнению с перспективой окончательной утраты полуострова и Севастополя

Тем временем, в Кремле вновь категорически отвергли возможность сделки с США по Крыму в обмен на снятие санкций в отношении России, сообщают в четверг СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Следует отметить – о том, чтобы якобы таковая сделка предлагается, упоминают лишь российские медиа.

«Об этом не может идти и речи», –цитируют РИА «Новости» Дмитрия Пескова, который также исключил вариант с проведением повторного референдума в Крыму о статусе полуострова.

Очевидно, что Крым стал своеобразным капканом для России и тупиком в ее отношениях с западным миром. Но можно ли этого было избежать?

Директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Вячеслав Игрунов уверен, что в той ситуации, в которой оказался Кремль в 2014 году, он поступил бы точно также, даже если бы знал, что санкции будут неизбежны.

«Хотя, думаю, что тогда никто не предполагал, что санкции приобретут такой масштаб, – уточнил он в интервью «Голосу Америки». – Если вспомнить войну 2008 года и дальнейшие шаги Москвы по признанию Южной Осетии и Абхазии, то, в общем-то, это фактически никак не повлияло на отношения России и Запада».

В своем заявлении от 16 марта Марк Тонер сказал, что санкции США в отношении Крыма «сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Вячеслав Игрунов предположил, что в 2014 году у российского руководства были иллюзии относительно того, что Запад легко «скушает» аннексию Крыма.

После бегства (президента) Виктора Юнуковича из Украины Путин получил в Киеве правительство, которое изначально ориентировалось на Европу, чего Путин принять не мог

«Этого не случилось, – констатировал он. – Однако полагаю, что цена, которую Россия заплатила за присоединение Крыма, считается (в Кремле) совершенно приемлемой по сравнению с перспективой окончательной утраты полуострова и Севастополя.

В Кремле ни минуты не сомневаются, что новое (пришедшее к власти в 2014 году) правительство Украины в 2017 году не продлило бы контракт с Российской Федерацией по Севастополю. А нынешнее правительство в Киеве гораздо более антироссийское, и есть основания, что следующее будет еще более антироссийским».

Поэтому политолог думает, что Россия сознательно пошла на аннексию Крыма.

«И сейчас нет никаких предпосылок для сделки, которая обсуждается в СМИ, – продолжил он. – Хотя Запад действительно не примет вхождение Крыма в состав России, по крайней мере, долгое время».

По оценке директора ИГПИ, Москва вряд ли когда-нибудь пойдет на изменение своей позиции по Крыму.

«Так что в этом смысле Америке нечего ждать, и если она будет настаивать на своем варианте, связанном с возвращением полуострова (Украине), то ухудшение российско-американских отношений неизбежно», – резюмировал он.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Die Welt не исключил возвращения Крыма Россией. Как ему видится, чтобы держать эту возможность открытой, Западу ни в коем случае не следует признавать незаконное включение полуострова в состав РФ.

В свою очередь, директор Института социологического анализа, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин склоняется к тому, что к аннексии Крыма Владимира Путина подтолкнула логика событий.

«После бегства (президента) Виктора Юнуковича из Украины Путин получил в Киеве правительство, которое изначально ориентировалось на Европу, чего Путин принять не мог, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому уже в ночь с 22 на 23 февраля, по свидетельству самого российского президента, было принято решение о присоединении Крыма».

Крымская операция была для Путина в значительной степени вынужденной

Это стало ответом, который по логике Путина был политически необходим, потому что иначе победа Майдана воспринималась бы как полный провал его внешний политики на украинском направлении, утверждает Игорь Клямкин. При этом, как ему представляется, крымская операция рассматривалась Москвой в контексте намечавшегося “проекта Новороссия”, связанного с федерализацией Украины, что в комплексе с другими мерами позволило бы сохранить политическое влияние над Киевом.

«Крымская операция была для Путина в значительной степени вынужденной, – заметил социолог. – Но, как оказалось, она одновременно стала и стратегической ошибкой, потому что он не предусмотрел международную реакцию. В этом смысле им совершен большой стратегический просчет».

В результате Россия оказалась в положении полуизоляции, когда она лишена доступа к зарубежным технологиям и финансам, заключил Игорь Клямкин.