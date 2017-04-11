Белый дом обвинил Москву в попытке скрыть информацию о химической атаке

Белый дом во вторник обвинил российские власти в попытке скрыть информацию об использовании химического оружия во время налета сирийских ВВС на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате атаки, по разным данным, погибли от 80 до 100 человек, еще около 500 получили ранения различной степени тяжести.

Ответом на использование химоружия стал ракетный удар, нанесенный двумя эсминцами ВМФ США по авиабазе Шайрат, где, как считают американские спецслужбы, базировались самолеты, принимавшие участие в авианалете. Согласно отчетам Пентагона, были уничтожены 20 самолетов сирийских правительственных сил, одна из систем ПВО, капониры для истребителей, хранилища горючего и боеприпасов. Эскадрилья вертолетов российских ВВС, размещенная на той же базе, не пострадала.

Действия США поддержали союзники по НАТО, страны-члены Лиги арабских государств и «Большой семерки». Несмотря на это, российские власти распространили информацию о том, что сообщения о гибели мирных жителей, включая детей, были сфабрикованы, а сообщения об использовании химоружия на самом деле были связаны с ударом, нанесенным сирийской авиацией, по хранилищам этого оружия у боевиков.

В четырехстраничном документе, представленном Белым домом во вторник, утверждается, что спецслужбы США пришли к выводу, что в ходе авианалета сирийскими правительственными силами использовался зарин – газ нервно-паралитического действия,а последующие заявления сирийских и российских официальных лиц имели своей целью «ввести в заблуждение мировое сообщество».

Как заявил на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник администрации США, Москва также попыталась скрыть «реальные возможности», которыми располагает Дамаск.

При этом представитель Белого дома не стал комментировать сообщения о том, что Москва заранее знала о планах сирийских войск по использованию химоружия. Еще один сотрудник администрации США отметил, что присутствие российских военных на авиабазе Шайрат и «исторически тесное сотрудничество» оборонных ведомств Москвы и Дамаска, позволяют сделать вывод об ответственности России за авианалет.

Тем временем, в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что «даже если взять такого отвратительного персонажа, как Адольф Гитлер, то даже он не опустился то того, чтобы прибегнуть к химическому оружию».

Президент Российской Федерации Владимир Путин, в свою очередь, заявил во вторник, что Кремль располагает информацией о подготовке провокаций – новых атак с использованием химического оружия на территории Сирии, которые, по утверждению российского лидера, могут быть использованы для оправдания силовой операции против Дамаска.

«"У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации – а я по-другому это назвать не могу – готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», – сообщил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой в Москве.

Российский президент также заявил о планах Кремля обратиться «в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге» для того, чтобы провести расследование авианалета на Хан-Шейхун. По мнению Владимира Путина, недавние события в Сирии напомнили ему 2003 год, «когда представители США в Совбезе показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке». Именно после этого, считает российский президент, начался «рост террористической угрозы» и «появилось «Исламское государство» на международной арене».

Во вторник несколько российских СМИ сообщили, что вопреки заявлениям представителей Кремля, Владимир Путин все же проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По состоянию на момент подготовки данной статьи, нет подтверждений тому, что в рабочий график российского президента внесены соответствующие изменения.

Глава американского дипломатического ведомства прибыл в Москву 11 апреля после завершения саммита министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии. Как ожидается, основными темами переговоров станут ситуация в Сирии и Северной Корее.

Накануне визита сам Рекс Тиллерсон заявил, что намерен предложить Москве выбрать, бороться с терроризмом в составе коалиции США и государств Запада или по-прежнему поддерживать режим Башара Асада, Тегеран и «Хезболлу».