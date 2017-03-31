В НАТО озабочены российской агрессией

МОСКВА – Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил приверженность Соединенных Штатов всем достигнутым прежде договоренностям в рамках НАТО и призвал партнеров по Североатлантическому альянсу обсудить «российскую агрессию в отношении Украины», а также борьбу против терроризма и военно-политическую ситуацию в Европе.

Об этом заявил 31 марта в Брюсселе в преддверии заседания министров иностранных дел стран-членов альянса, сообщают СМИ.

Мы не принимаем, и не примем попытки России изменить территориальные границы Украины

«НАТО также играет основополагающую роль в противостоянии как ненасильственной, так и иногда насильственной российской активности и российской агрессии», — цитируют Тиллерсона СМИ.

Госсекретарь США также заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, сохранятся до тех пор, пока Москва не вернет Крым под контроль Украины и не откажется от поддержки вооруженных сепаратистов на Донбассе.

«Три года назад российская агрессия против Украины нарушила основы безопасности и стабильности в Европе, – сказал глава Госдепартамента, выступая на заседании комиссии «НАТО-Украина» в Брюсселе. – Мы не принимаем, и не примем попытки России изменить территориальные границы Украины».

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему будут «искать пути политического разрешения этого конфликта», поддерживая усилия Германии и Франции по реализации Минских соглашений.

Москва традиционно отвергает все обвинения в агрессивном поведении. Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на арктическом форуме, заметил, что это «разговор в пользу бедных».

Вся эта эйфория в связи с приходом Трампа к власти была с самого начала совершенно неоправданной и бессмысленной

Оценивая в эфире программы американского телеканала ABC Good Morning America состояние двусторонних отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что они сегодня хуже, чем в период холодной войны.

«Новая холодная война? Возможно, даже хуже», – заметил пресс-секретарь.

Отношения НАТО с Россией заметно обострились, начиная с весны 2014 года, из-за аннексии Крыма и последовавшего за этим кровопролитного конфликта на востоке Украины.

Член Политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью Русской службе «Голоса Америки» назвал озвученную Тиллерсоном в Брюсселе позицию США «вполне ожидаемой».

«Вся эта эйфория в связи с приходом Трампа к власти была с самого начала совершенно неоправданной и бессмысленной, – добавил он. – Было абсолютно очевидно, что США при любом президенте не изменят своим основным принципам и подходам во внешней политике, а нарушение признанных международным сообществом границ не может восприниматься США «спокойно», как бы кто этого сильно ни хотел».

Поэтому сейчас, наверное, в России по этому поводу возродится антиамериканская истерия, предположил оппозиционный политик.

Для внутренних целей Америку выгоднее иметь в качестве потенциального врага, чем реального партнера

«Во всяком случае, этого следует ожидать, и все вернется на круги своя в смысле российско-американской конфронтации, – допустил он. – И все пойдет, как раньше. Словом, ничего нового не предвидится».

Как кажется Сергею Митрохину, Кремлю эта конфронтация выгодна.

«Потому что она позволяет мобилизовать общественное мнение на поддержку Путина, способствует укреплению в стране психологии «осажденной крепости», – пояснил он. – И это все на руку властям. Для внутренних целей Америку выгоднее иметь в качестве потенциального врага, чем реального партнера. Постсоветская внешняя политика очень мало чем отличается от советской».

По мнению члена Политсовета партии «Яблоко» это означает, что, как минимум, в ближайшей перспективе ожидать отмены антироссийских санкций не стоит.

в Кремле, по-моему, никто уже и не ждет, что НАТО и Запад изменят свой подход к российской политике в отношении Украины

«Санкции сохранятся, что для экономики страны плохо. Но для поддержания рейтинга Путина в преддверии предстоящих президентских выборов это с точки зрения российских властей, видимо, хорошо. Поэтому они вряд ли сильно огорчатся, а постараются максимально это использовать в пропагандистских целях», – резюмировал Сергей Митрохин.

В свою очередь, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара думает, что в Кремле и до последнего высказывания госсекретаря США не оставалось особых иллюзий по поводу того, что якобы «Трамп –наш».

«Однако, если такие иллюзии у кого-то и оставались, то заявление Тиллерсона должно полностью их развеять и перевести в формат адекватного восприятия реальности, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Впрочем, в Кремле, по-моему, никто уже и не ждет, что НАТО и Запад изменят свой подход к российской политике в отношении Украины».

Как представляется политологу, сегодня может идти речь только о типе и степени конфронтации.

для Кремля и его обитателей это то, что называется «последний бой

«То ли это будет противостояние по тактическим вопросам, то ли оно переформатируется в глобальное, – рассуждает он. – То есть, степень неприятия Западом путинской России и ее политики – это как раз дискуссионный вопрос.

А вопрос о том, будут ли сняты санкции, и признает ли Запад Крым, в повестке дня не стоит».

Вместе с тем Андрей Окара считает, что осознание этого факта Москвой не подтолкнет ее к существенной корректировке своей политики на востоке Украины.

«Потому что для Кремля и его обитателей это то, что называется «последний бой», – утверждает он. – В их понимании это сражение принципов, и тут можно лишь несколько смягчить некоторые акценты, продолжая гибридную войны и линию на консервации конфликта (на Донбассе). Но принципиально никто ничего не будет менять, ибо по логике российской власти признание свой неправоты под влиянием давления Запада означает поражение».

Путин в таких вопросах на компромиссы не идет, полагает политолог. На его взгляд, украинская тема еще надолго останется главной «мифообразующей» составляющей на российском телевидении.