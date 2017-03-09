Россия отвергла обвинения в нарушении Договора РСМД

МОСКВА – Российские власти незамедлительно отвергли прозвучавшие накануне в США обвинения в нарушении Москвой «духа и смысла» двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Вслед за пресс-секретарем президента Путина Дмитрием Песковым это сделали представители Госдумы и Совета Федерации.

Напомним, в среду вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Пол Селва заявил, что, разместив крылатую ракету наземного базирования, Россия нарушила «дух и смысл» договора о контроле над вооружениями и создала угрозу для НАТО.

С аналогичным заявлением выступил и официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Российская сторона предсказуемо ответила, что не нарушала условий соглашения и, в свою очередь, обвинила в нарушениях договора США.

Как сказал в четверг «Интерфаксу» глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий, у него возник «вопрос о политической ангажированности подобных (американских) заявлений».

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в специальном заявлении е на эту тему отметил, что, хотя, на его взгляд, РСМД не отвечает интересам России, до тех, пока договор официально в силе, не может быть и речи о каком-то его нарушении.

Член научного совета Московского центра Карнеги, директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов в интервью «Голосу Америки» заметил, что сейчас стартовал новый этап старой истории с взаимными претензиями сторон относительно соблюдения договора.

Потому что пришла администрация Трампа, с которой (в России) были связаны некие иллюзии, даже, я бы сказал, эйфория, и теперь начинается уже иная политика в этой сфере

«Потому что пришла администрация Трампа, с которой (в России) были связаны некие иллюзии, даже, я бы сказал, эйфория, и теперь начинается уже иная политика в этой сфере, – пояснил он. – В принципе, взаимные претензии продолжаются так долго, поскольку не принято политического решения ни в Вашингтоне, ни в Москве – дать указание переговорщикам, специалистам встретиться, досконально обсудить проблему и предложить способы ее решения».

По мнению академика, взаимоприемлемые решения вполне могут быть выработаны.

«В принципе, все претензии связаны с техническими нарушениями, которые можно приписать и США, и России, – добавил он. – Причем российские технические нарушения – это, в основном, просто подозрения со стороны США, что (российские) крылатые ракеты наземного базирования имеют большую дальность, чем 500 километров».

По словам Алексея Арбатова, специалисты должны выяснить, откуда берутся сведения, на основе чего сделаны подсчеты, и определить пути снижения взаимного недоверия, чтобы и та, и другая сторона были уверены, что договор не нарушается.

«Пока необходимых указаний с обеих сторон не было, – уточнил он. – Этот тупик в области (распространения) ракет средней и малой дальности приобрел ярко выраженный политический оттенок, и каждая сторона считает, что признание в какой-то мере обоснованности претензий контрагента ослабит ее (собственную) политическую позицию».

Директор Центра международной безопасности ИМЭМО напомнил, что раньше в связи с другими договорами также возникало множество спорных вопросов, но их удавалось разрешить соответствующим комиссиям.

если в Вашингтоне и Москве будет решено устранить эту проблему, я уверен, что это можно сделать за две недели

«Поэтому, если в Вашингтоне и Москве будет решено устранить эту проблему, я уверен, что это можно сделать за две недели, – утверждает он. – Если же обе стороны продолжат строить политическую кампанию на обвинении друг друга в нарушениях этого важнейшего, фундаментального –первого реально разоруженческого договора в области контроля над ядерным оружием – то в конечном итоге этот договор рухнет. Либо его денонсирует или одна сторона, или другая».

А вслед за этим рухнет договор СНВ от 2010 года и договор о запрещении ядерных испытаний, предупредил Алексей Арбатов.

«В конечном итоге договор о нераспространении ядерного оружия тоже не удержится, и мы получим полный хаос и бесконтрольную гонку вооружений в области ядерного оружия», – резюмировал он.

Если договор нарушают обе стороны, то реального арбитража как такового не существует

В cвою очередь, военный аналитик из «Новой газеты», независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что когда одна сторона говорит одно, а другая – другое, то сделать здесь по большому счету ничего нельзя.

«Любой международный договор между двумя суверенными структурами, государствами всегда несовершенен, – продолжил он в комментарии «Голосу Америки». – Если договор нарушают обе стороны, то реального арбитража как такового не существует.

По оценке эксперта, претензии с американской стороны более существенны, но в РФ уверены, что правота на стороне Москвы.

«Аргумент про ударные беспилотники, конечно, смехотворен, – подчеркнул он. – Но вот наши эксперты всерьез полагают, что противоракеты системы «Иджис» на суше, которые размещены сейчас в Румынии и которые будут размещены в Польше, можно использовать для ударов по наземным целям, о чем давно твердят российские военные, а в последнее время об этом публично говорит Путин».

Москва в ответ показывает, что мы тоже сможем ответить адекватно, считает Павел Фельгенгауэр: «Это как бы ответная радикальная мера. И вот пускай теперь американцы убирают свои так называемые противоракеты, тогда, может быть, и мы свои крылатые ракеты уберем, а может, и нет».

На взгляд эксперта, в данной ситуации можно «торговаться», а можно в одностороннем порядке выйти из договора. Он предполагает, что, скорее всего, стороны предпочтут поиск компромисса.