Рекс Тиллерсон – госсекретарь США: реакция в России

МОСКВА – В России, как следует из сообщений СМИ, в основном со сдержанным оптимизмом отнеслись к назначению Рекса Тиллерсона госсекретарем США и перспективам улучшения двусторонних отношений. Так, по оценке главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, теперь у главы российского МИДа Сергея Лаврова «появился партнер для диалога о будущем отношений двух стран».

Как передает в четверг, 2 февраля, ТАСС со ссылкой на свой источник во внешнеполитическом ведомстве РФ, Сергей Лавров и новый госсекретарь США могут скоро встретиться на одном из ближайших международных форумов, не исключено, что уже на Мюнхенской конференция по вопросам безопасности. Конференция пройдет с 17 по 19 февраля нынешнего года. Впрочем, пока никаких официальных договоренностей на этот счет нет.

Кроме того, Лавров направил поздравительную телеграмму Рексу Тиллерсону, в которой выражена надежда на улучшение двусторонних отношений.

Напомним, в среду, 1 февраля, Сенат утвердил бывшего главу нефтяного концерна ExxonMobil на пост госсекретаря 56 голосами против 43.

Настало время бросить ясный взор на международные дела: взглянуть на мир, который нас окружает, и заняться поиском новых решений существующих проблем на основе древних истин

Президент США Дональд Трамп, поздравив Тиллерсона с назначением, выразил уверенность, что тот принесет в международную дипломатию свои уникальные навыки и идеи.

«Настало время бросить ясный взор на международные дела: взглянуть на мир, который нас окружает, и заняться поиском новых решений существующих проблем на основе древних истин», – сказал президент США на торжественной церемонии.

Профессор Высшей школы экономики американист Александр Домрин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что мнения российских обозревателей по поводу назначения Тиллерсона разделились.

Реалисты, к которым принадлежу и я, рассматривают ситуацию с точки зрения того – а какие еще слова должен произнести Тиллерсон в Сенате, сидя перед сенатором Маккейном, для того, чтобы его утвердили в качестве секретаря

«Скептики акцентировали внимание на том, что Тиллерсон говорил во время утверждения его кандидатуры в Сенате, насколько резкие заявления он делал в отношении России, – напомнил он. – Реалисты, к которым принадлежу и я, рассматривают ситуацию с точки зрения того – а какие еще слова должен произнести Тиллерсон в Сенате, сидя перед сенатором Маккейном, для того, чтобы его утвердили в качестве секретаря? И это даже не лукавство, а простая необходимость».

На слушаниях в Сенате Рекс Тиллерсон, в частности, заявил о поддержке Украины «всеми возможными способами для того, чтобы они могли защитить себя от любого будущего нападения или агрессии».

Несмотря на это, профессор ВШЭ считает, что Рекс Тиллерсон – «отличный выбор отличного американского президента». Вместе с тем, он полагает, что не стоит опережать события и питать иллюзии.

Но не стоит забывать и другое: если Трамп – национальный лидер, то он и подбирает точно такую же команду, убежденную, что Америка – прежде всего

«Когда Тиллерсон только был номинирован на эту высокую должность, многие из наших оптимистов тут же забили в ладоши, поскольку он был награжден Владимиром Путиным Орденом Дружбы, – напомнил американист. – И вообще чаще чем Тиллерсоном, с Путиным встречался только Генри Киссинджер, это факт. Но не стоит забывать и другое: если Трамп – национальный лидер, то он и подбирает точно такую же команду, убежденную, что Америка – прежде всего».

По словам Александра Домрина, именно следования этой линии президент США и ожидает от своего госсекретаря, что совершенно логично.

В тоже время один из самых непримиримых оппонентов Тиллерсона сенатор-демократ Крис Мерфи ранее выразил опасение, что тот «будет руководить Госдепартаментом так, как руководил компанией ExxonMobil, где он постоянно действовал вопреки интересам Соединенных Штатов».

В свою очередь, как кажется директору Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрию Рогулеву, вначале надо дождаться конкретных действий Тиллерсона.

Мы надеемся на самое лучшее, ждем улучшения российско-американских отношений. Ждем более реалистичной, взвешенной, прагматичной и менее идеализированной политики в отношении России

«А ожидания от его назначения могут быть самые разные, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Мы надеемся на самое лучшее, ждем улучшения российско-американских отношений. Ждем более реалистичной, взвешенной, прагматичной и менее идеализированной политики в отношении России».

Как представляется политологу, у нового госсекретаря в этом плане будут большие возможности. Но прежде Тиллерсону предстоит сформировать свою команду, констатировал Юрий Рогулев.

Что касается контактов в России, то у него не должно здесь возникнуть каких-то проблем. Тиллерсон неоднократно бывал у нас и многих людей из российского руководства знает лично

«Поэтому, думаю, в первые дни он будет сосредоточен на назначении людей по различным направлениям (внешней политики), – продолжил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта. – Что касается контактов в России, то у него не должно здесь возникнуть каких-то проблем. Тиллерсон неоднократно бывал у нас и многих людей из российского руководства знает лично».

Тем не менее, по мнению Юрия Рогулева, стоит посмотреть, что в реальности означали высказывания Тиллерсона в Сенате и насколько они будут соответствовать новом подходу, к которому его призвал Трамп в ходе присяги госсекретаря.