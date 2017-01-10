Расширение «Списка Магнитского»: Кремль - против, российская оппозиция — за

МОСКВА — Российские власти отреагировали на решение руководства Соединенных Штатов внести в «Список Магнитского» пятерых граждан России, в том числе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, репликами, состоящими из сожалений и оскорблений.

В частности, чиновник российского МИДа, курирующий контакты России и США — заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в официальном комментарии, опубликованном на сайте его ведомства, заявил: «Неадекватность вашингтонских деятелей, впавших в «санкционную манию», очевидна всем... За последние годы администрация Обамы испробовала множество способов, как попытаться навредить нам. В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы».

Другой сотрудник российского МИДа, уполномоченный по вопросам прав человека Константин Долгов назвал администрацию Белого дома «бьющейся в агонии антироссийских санкций».

Кремль реагировал более сдержанно — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в среду журналистам, что введение санкций против Александра Бастрыкина и еще четырех российских граждан является «дополнительными шагами по рукотворной деградации отношений» России и США.

В Государственной Думе не исключили возможности ответных действий Москвы. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник заявил журналистам: «Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на «Акт Магнитского», согласно которому МИД и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расшить «черные списки» американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало. Учитывая фактор скорой передачи власти в США, как и в случае с высылкой дипломатов РФ из США, ответные шаги России могут быть и асимметричные».

По-иному на известие о том, что США ввели санкции в отношении главы СКР Бастрыкина, одного из его подчиненных Станислава Гордиевского, против Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, разыскиваемых Великобританией по обвинению в убийстве Александра Литвиненко, а также предпринимателя Геннадия Плаксина, отреагировали критики Кремля за границами России и лидеры российской оппозиции.

В частности, глава фонда «Hermitage Foundation» Уильям Браудер, по чьей инициативе была начата глобальная кампания «Справедливость для Сергея Магнитского», прокомментировал решение властей США в специальном пресс-релизе: «Санкции по «Закону Магнитского» являются наиболее эффективным инструментом, доступным сегодня для борьбы с безнаказанностью коррумпированных чиновников в России. Новый список имен (тех, кто подпадает под санкции по «Закону Магнитского» - Д.Г.), включает в себя самого высокого государственного чиновника в этом списке на сегодняшний день — Александра Бастрыкина. В дополнение к той роли, которую он сыграл в «деле Магнитского», он был ответственен за многие другие шокирующие случаи нарушения прав человека. Его включение в этот список является крупной победой в нашей борьбе за справедливость в России».

Владимир Кара-Мурза: включение Бастрыкина в «Список Магнитского» - результат работы российской оппозиции

Председатель совета Фонда Бориса Немцова, один из известных российских оппозиционеров Владимир Кара-Мурза-младший в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что вместе с убитым в 2015-м году лидером партии РПР-ПАРНАС Борисом Немцовым был инициатором включения Александра Бастрыкина в «Список Магнитского» несколько лет назад: «Я приветствую это решение, это результат работы в том числе и российской оппозиции, в частности, Бориса Немцова. Мы вместе с Борисом Немцовым неоднократно встречались с членами Конгресса США — и в Палате представителей, и в Сенате — и говорили с ними о необходимости включения в «Список Магнитского» таких людей, в том числе лично Бастрыкина. В этом вопросе, в вопросе ответственности за нарушения прав человека, не должно быть ограничений по рангу, по влиянию, по политической близости к Путину, и так далее. И, конечно, все эти годы, что мы добивались включения генерала Бастрыкина в «Список Магнитского», до конца не верилось, что это получится, но капля камень точит».

Владимир Кара-Мурза-младший назвал Александра Бастрыкина «человеком, в «послужном списке» которого — все политически мотивированные дела последних лет в России: это и «Болотное дело», и «дела ЮКОСа», в том числе и дело в отношении погибшего Василия Алексаняна, дела в отношении Алексея Навального и других оппозиционеров, и, конечно же, печально знаменитая «прогулка в лесу» с угрозами в адрес Сергея Соколова из «Новой газеты», и многое-многое другое».

«Господин Бастрыкин просто олицетворяет собой то, против чего принимался «Закон Магнитского». Санкции должны быть персональными, это не санкции против страны, даже против правительства страны — это меры против конкретных людей, которые лично участвовали в нарушениях прав человека. Борис Немцов формулировал этот принцип так: «Страну не трогать, негодяев наказывать». Этим решением Минфина США был пробит своего рода «стеклянный потолок» - американское правительство показало, что в вопросе ответственности за нарушения прав человека никаких ограничений по рангам быть не должно» - считает российский оппозиционер.

По словам Владимира Кара-Мурзы-младшего, он уверен, что сам «Закон Магнитского» не будет отменен: «Он принимался больше 4 лет назад в Конгрессе США с огромным перевесом, голосование было почти беспрецедентным».

Вместе с тем, председатель совета Фонда Бориса Немцова отмечает, что персональный список фигурантов «Списка Магнитского» определяют Государственный департамент и Министерство финансов США, поэтому «очень важно в ближайшие годы для представителей гражданского общества — и американского, и российского — не ослаблять давление и добиваться того, чтобы этот закон выполнялся в полной мере».