Россия готова поставлять оружие Филиппинам

Россия готова поставлять Филиппинам современное оружие, в том числе самолеты и подводные лодки, и хочет завязать тесные дружеские отношения с традиционным союзником США, который стремится к диверсификации внешнеполитических контактов.

Об этом сообщил российский посол в Маниле Игорь Ховаев.

Президент Филиппин Родриго Дутерте поставил под сомнение будущее американо-филиппинских отношений гневными выпадами против бывшей колониальной державы и некоторым сокращением военных контактов. При этом Филиппины предпринимают шаги по укреплению связей с Китаем и Россией.

Два российских военных корабля на этой неделе прибыли в Манилу с четырехдневным визитом, ставшим первым официальным контактом военно-морских сил двух стран.

Посол Ховаев воспользовался этой возможностью, чтобы провести пресс-конференцию на борту противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».

Он сказал, что понимает, что Филиппины намерены диверсифицировать своих зарубежных партнеров.

По его словам, речь идет не о выборе между теми или иными партнерами, а о сохранении старых традиционных партнеров и приобретении новых. Россия готова стать новым надежным партнером и близким другом Филиппин, сказал он.

Россия не вмешивается в отношения Филиппин с традиционными партнерами, но и эти партнеры должны учитывать интересы Филиппин и России, добавил посол.

Визит российских военных кораблей проходит менее чем через месяц после того, как Дутерте направил в Москву министра иностранных дел и министра обороны для обсуждения соглашения о поставках оружия. Этому предшествовало заявление одного из американских сенаторов, объявившего о намерении заблокировать продажу 26 тысяч автоматов Филиппинам из-за тревог по поводу большого числа убитых в войне с наркоторговцами, которую развернул Дутерте.

По словам Ховаева, Россия может предложить Филиппинам различные виды оружия, в том числе стрелковое оружие и легкое оружие, некоторые самолеты, вертолеты и подводные лодки. Дипломат подчеркнул, что речь идет о новом, а не о подержанном оружии.