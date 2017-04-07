Москва приостанавливает действие меморандума с США о предотвращении инцидентов

МОСКВА – Россия приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

Об этом в пятницу сообщили российский МИД и Министерство обороны России.

Также российское внешнеполитическое ведомство потребовало созыва чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН «для обсуждения сложившейся ситуации» после ракетного удара США пот авиабазе войск режима Асада в Сирии.

Вслед за Кремлем, МИД России назвал ракетный удар по авиабазе в районе Хомса «агрессией» и заявил о его влиянии на отношения Москвы и Вашингтона: «Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения».

Вместе с тем, сам министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в Ташкенте на заседании Совета глав МИД стран СНГ, выразил надежду на то, что эти отношения не разрушатся окончательно: «Удручает, что все это наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и США, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам». Он также сказал, что жертв среди российских военных вследствие произошедшего, видимо, нет: «Что касается жертв среди российских военнослужащих, то о них ничего не известно. Судя по всему, таких жертв нет».

Лавров заявил журналистам, что ракетный удар США по Сирии напоминает ему «ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания вместе со своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности».

Руководитель российского МИДа ничего не сказал о том, повлияет ли атака США в Сирии на ожидающийся вскоре визит в Москву госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона, однако российские парламентарии уже высказались в пользу того, чтобы этот визит состоялся.

В частности, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в пятницу в эфире российского государственного телевидения: «Не думаю, что это может повлиять на визит Тиллерсона, диалог нужно выстраивать. Тиллерсона, наверное, нужно принимать и пытаться обмениваться позициями, приводить Вашингтон к здравому смыслу. Так гораздо разумнее, нежели отгораживаться стеной».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров также считает, что визит состоится. «На следующей неделе в России будет руководитель Госдепартамента США, и, я думаю, что обсуждение и выслушивание точек зрения России и США в ходе переговоров будет способствовать тому, чтобы это не повторилось» – заявил парламентарий агентству «Интерфакс».

Некоторые члены российского парламента опасаются реального военного столкновения России и США вследствие удара Вашингтона по Сирии. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сказал журналистам: «Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия, США втягивают в войну в Сирии, прекрасно зная, что Россия Сирию поддерживает и что там находятся наши войска, то есть это чревато прямым столкновением России и США, а последствия могут быть самые тяжелые, вплоть до вооруженных столкновений и обмена ударами, здесь ничего нельзя исключать».

Представители режима Башара Асада в России сообщили, что выясняют степень осведомленности Москвы о ракетной атаке США на авиабазу. «Этот вопрос задается российской стороне. Но господин Песков уже от имени Кремля заявил, что это является актом агрессии против суверенитета страны» – заявил «Интерфаксу» посол Сирии в России Рияд Хаддад.