Путин хочет навязать свой план по Сирии и критикует Демократическую партию США

МОСКВА – На своей традиционной пресс-конференции, посвященной итогам года в пятницу, президент России Владимир Путин уделил много внимания экономическим вопросам, так как в данный Россия стремится восстановить свою экономику, после продолжающейся несколько лет стагнации, связанной с падением цен на нефть и экономическими санкциями из-за вмешательства России в дела Украины.

По его словам, экономика России постепенно восстанавливается и ее спад в этом году, как ожидается, составит лишь 0,5 процента в этом году. Путин также заявил, что инфляция упала до рекордно низкого уровня и, возможно, скоро достигнет официального целевого показателя в 5,4 процента. Он также сообщил, что отток капитала замедлился и «будет по году где-то 16–17 миллиардов», реальная заработная плата постепенно стабилизируется после отмеченного в прошлом году впервые с 2000 года падения.

«Все было довольно мирно и это хорошая новость, – пояснил «Голосу Америки» сотрудник Московского центра Карнеги Андрей Колесников. – Но плохая новость заключается в очевидном отсутствии понимания ситуации: все эти слова об успехах в экономике, дела которой, на самом деле, не слишком хороши».

Партнерство между Россией, Турцией и Ираном?

Акцент, который Путин сделал на вопросах экономики резко контрастирует с аналогичной пресс-конференцией в прошлом году, когда Путин резко отозвался о Турции, спустя несколько недель после того, как турецкие ВВС сбили российский боевой самолет в районе турецко-сирийской границы.

Улучшение отношений между Москвой и Анкарой, начавшееся после извинений Эрдогана за сбитый самолет, продолжается, несмотря произошедшее в понедельник убийство посла России в Турции.

«Это свидетельствует о намерении построить трехстороннее русско-турецко-иранское партнерство для решения сирийского кризиса», – поясняет Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).

В четверг в России прошли траурные мероприятия в связи со смертью посла Андрея Карлова. Карлов был застрелен турецким офицером полиции, выкрикивавшим слова о мести за Алеппо. Вскоре после убийства нападавший был застрелен турецкими спецслужбами.

Победа в Сирии?

Находившаяся под контролем повстанцев часть восточного Алеппо на прошлой неделе была взята сирийскими правительственными войсками при поддержке иранских подразделений и российских бомбардировок. Второй по величине город Сирии лежит в руинах, но он стал символической и стратегической победой для президента Сирии Башара Асада.

Несмотря на опасения по поводу судьбы гражданских лиц, Путин объявил об эвакуации оставшихся в Алеппо людей в рамках «крупнейшей международной гуманитарной акции в современном мире», и призвал к повсеместному прекращению огня в Сирии.

Президент России сообщил также, что Иран, Сирия и Турция договорились провести мирные переговоры в Казахстане.

«Для Путина сейчас гораздо важнее продемонстрировать свою мощь, продемонстрировать свою способность быть победителем, быть ключевой фигурой в этом регионе, – пояснил Колесников. – И, он в каком-то смысле, достиг этой цели, взяв Алеппо. Да, он потерял Пальмиру, но закончил этот год в качестве победителя».

Проиграть с достоинством

На пресс-конференции в пятницу, Путин придерживался примирительного тона по поводу отношений с Западом, в ожидании более дружественный России администрации после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Однако президент России воспользовался возможностью, чтобы критически отозваться об администрации президента Барака Обамы и Демократической партии США - по поводу российских хакерских атак в качестве частичной причины поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Демократы «по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне», заявил президент России на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по российскому телевидению. «Им нужно научиться проигрывать с достоинством», – добавил он.

ЦРУ и ФБР утверждают, что именно Россия стоит за хакерскими атаками на серверы Национального комитета Демократической партии и на аккаунты партийных чиновников, с целью способствовать победе Трампа на выборах.

В том, что касается внешней политики, Россия явно не стремится к эскалации напряженности в отношениях с Западом, считает Кортунов.

«Они понимают, что Запад является движущейся целью, и многое изменится в России и США в течение следующего года. Поэтому очевидно, что на данном этапе Россия не собирается продумывать какой-либо стратегической, долгосрочной инициативы», – пояснил он.