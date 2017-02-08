Жена оппозиционера Кара-Мурзы считает, что он был отравлен

Жена российского журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы сообщает, что ее муж находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц по причине «острой интоксикации».

Как заявила Евгения Кара-Мурза, врачи говорят, что отказ работы органов больного вызван отравлением «неустановленным веществом».

Стремительное и внезапное ухудшение состояния его здоровья, начавшееся всего за несколько часов до его запланированного отъезда в США, заставило врачей погрузить 35–летнего активиста в медикаментозную кому.

С тех пор, как сообщается, Кара-Мурза находится в критическом, но стабильном состоянии. Впрочем, официальных медицинских заявлений о состоянии его здоровья пока не было.

Адвокат Кара-Мурзы Владимир Прохоров позже во вторник написал в «Фейсбуке», что, по словам полиции, врачи подтвердили диагноз «отравление». Однако, опять же, никаких официальных заявлений в подтверждение слов юриста не последовало.

По словам Евгении Кара-Мурзы, симптомы мужа напоминали произошедший два года назад случай, когда у него случилась острая почечная недостаточность. В тот момент сам Кара-Мурза полагал, что его отравили, предположительно по политическим причинам.

Французские ученые обнаружили в его крови повышенное содержание тяжелых металлов, однако не смогли выявить конкретный токсин.

По словам жены оппозиционера, анализы крови Кара-Мурзы и другие возможные доказательства отравления, в том числе образцы волос и ногтей, были направлены на анализ за границу, в том числе в независимую лабораторию в Израиле.

Тем временем в Вашингтоне сенатор Джон Маккейн, ярый критик российского президента Владимира Путина, выразил сожаление по поводу состояния Кара-Мурзы, намекнув, что к его внезапной болезни может быть причастен Кремль.

Выступая в Сенате рядом с большим портретом Кара-Мурзы, Маккейн назвал его «великим бойцом за свободу и патриотом России».

Сенатор-республиканец сказал коллегам, что Кара-Мурза стал жертвой «очередного теневого удара» против человека, «бросившего вызов тирании путинской России».