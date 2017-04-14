Россия отказалась от участия в конкурсе Евровидения

Ведущий канал российского государственного телевидения отказался транслировать конкурс песни Евровидение-2017 из-за отказа Украины допустить на него российскую певицу Юлию Самойлову.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным», – говорится в сообщении.

По мнению телеканала, Киев хочет политизировать конкурс.

Это решение было принято после того, как Европейский вещательный союз уведомил Первый канал о том, что не смог урегулировать вопрос участия Самойловой, и предложил либо заменить конкурсанта, либо организовать выступление певицы в трансляции из Москвы.

Однако Россия не приняла эти условия.

«Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», – сообщил телеканал.

В этой ситуации Первый канал не считает возможным транслировать Евровидение-2017, отмечается в сообщении.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.