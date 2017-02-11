Путин обвинил западные медиа в действиях, присущих российской пропаганде

МОСКВА — 9 февраля президент России Владимир Путин поздравил со 150-летием итальянскую газету La Stampa. Это издание в ноябре опубликовало статью за подписью российского президента под заголовком «Пришло время доверять России, общий фронт против террора».

В своем поздравлении Путин указал, что в Европе «в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением... информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего... информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».

Между тем, именно в перечисленных Владимиром Путиным действиях общественные деятели и официальные лица на Западе обвиняют российские государственные медиа. Многочисленные публикации американских, британских и французских газет рассказывают о том, что российская пропаганда с помощью прямой лжи, передергивания фактов и нагнетания ненависти разожгла против Запада настоящую информационную войну.

Последний пример прямой лжи – сюжет российского государственного новостного телеканала «Вести-24», вышедший 9 февраля, в котором недавно начавший вещание канал «Настоящее время» – совместный проект «Голоса Америки» и корпорации «Радио Свобода/Свободная Европа» – назван «штатным подразделением ЦРУ».

Многие западные политики отмечают, что со столь жестким вариантом информационной войны со стороны Москвы им пришлось столкнуться впервые. Западу понадобилось некоторое время, чтобы ответить на рассказы российских каналов о «распятых мальчиках» в Украине созданием структур, которые бы указывали на дезинформацию и информировали русскоязычную аудиторию о том, как обстоят дела на самом деле.

Верит ли сам Владимир Путин в то, что западные медиа грешат всем тем, чем известна пропаганда Москвы? Как влияют российские пропагандисты на европейский политический ландшафт? Об этом в интервью «Голосу Америки» говорят люди, профессионально занимающиеся исследованием дезинформации российских государственных медиа.

Бен Ниммо: Путин применяет метод «а вот у вас», но может и верить в то, что говорит

Эксперт Атлантического Совета по вопросам информационной безопасности и гибридных войн Бен Ниммо считает, что нельзя с точностью определить, насколько Владимир Путин сам верит в то, что он говорит о европейских медиа: «Кое-что из того, что Путин ранее произносил или делал, позволяют предположить, что он и правда верит во все это. Например, он говорил нечто, чего обычный, рационально-циничный человек говорить бы не стал. Вспоминается его прошлогоднее интервью немецкой газете Bild, в котором он сказал, что немецкая пресса находится под давлением американцев. Честно говоря, для человека, который служил в 1980-х в подразделении КГБ в Дрездене, который знает Германию, говорит по-немецки, утверждать, что немецкая пресса управляется американцами в интервью самой немецкой прессе выглядит иррационально».

Однако, по мнению Ниммо, есть и примеры вполне циничного поведения: «С другой стороны, схема, использование которой я наблюдал множество раз со стороны Кремля и российской власти в принципе – это обвинять того, кто их в чем-то обвиняет, ровно в том же самом. Ну, например, если Россию обвиняют в зверствах в Алеппо, то российские комментаторы в ответ начинают спрашивать: “А как насчет ваших бомбардировок во Вьетнаме в 1960-е? Вы не можете нас обвинять, потому что вы делали такое же”. Или, когда Москва обвиняет другие страны во вмешательстве в украинские дела, хотя факт заключается в том, что российская власть сама отправила своих солдат на Донбасс, и регулярные танковые части российской армии были в Дебальцево в начале 2015 года».

«Мы видим эту постоянную “зеркальную” тактику, и сейчас Путин ясно говорит – раз вы обвиняете мои медиа в ведении информационной войны и непорядочности, так я обвиню ваши медиа в том, что у вас то же самое», – говорит эксперт Атлантического Совета.

Бен Ниммо считает, что иногда российской пропаганде удается воздействовать на европейское общественное мнение: «Вы помните пассаж из Москвы, что причиной аннексии Крыма была возможность появления там базы НАТО? Этот довод появился в публичной сфере 18 марта 2014 года – тогда, когда Путин объявил об аннексии. До этого ничего такого не говорили, за месяц до этого вообще прошел Совет “Россия-НАТО” на уровне министров. И этот пассаж Путина, что НАТО фактически спровоцировало Россию на аннексию, распространился в некоторых политических кругах Европы. В особенности – крайне правых и крайне левых, но и политики из мейнстрима стали поговаривать, что НАТО было слишком агрессивно, и в этих словах есть смысл».

Специалист по борьбе с дезинформацией при этом отмечает, что ложные новости, как это было в прошлом году в Германии, когда российские медиа сообщили об изнасиловании несовершеннолетней русскоязычной девочки, могут спровоцировать даже уличные акции, но после того, как ложь разоблачена, повторять такие провокации становится намного труднее.

«Я в последнее время изучаю российское вмешательство в выборы во Франции. Там всерьез опасаются того, что российские хакеры будут атаковать французских политиков, что будут “сливы” и необъективное освещение выборов. Французские медиа сейчас очень много всего публикуют о деятельности Russia Today и о Sputnik. Растущая озабоченность общества по поводу того, что Russia Today и Sputnik могут распространять дезинформацию, заставляет людей быть внимательнее, что делает работу пропагандистов гораздо сложнее», – заключает Бен Ниммо.

Алексей Ковалев: крайне левые и крайне правые в Европе пользуются российской пропагандой

Автор сайта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев, на постоянной основе занимающийся разоблачением российской пропаганды, отмечает, что европейские маргинальные политические группы пользуются информацией, поставляемой пропагандистами из России: «Правые и левые там объединились в своей борьбе против “мейстримных лживых медиа” и с радостью посылают друг другу ссылки на Russia Today и Sputnik. И я бы сказал, что там крайне левых стало даже больше, чем крайне правых».

Медиа-аналитик говорит, что у политических крайностей в Европе есть точка, где они сходятся – это благожелательное отношение к Путину: «Они очень любят идеализировать Путина, наделяя его каждый своими желаемыми чертами. Левые уверены, что Путин – это справедливый лидер, который строит социальное государство и борется с гегемонией капитализма. Они пребывают в полном неведении относительно истинной природы российского государства, в котором сейчас просто ультракапитализм. А правые в это время считают, что Путин борется с исламизмом. Какие-нибудь люди из “Альтернативы для Германии” постят смешные картинки типа “вот дочка Эрдогана, а вот дочка Путина”, понятно, что фейковые, но они себе это представляют так, что Путин борется с исламизмом, при этом не имея никакого понятия о Рамзане Кадырове и прочем».

Ковалев рассказывает, что в самом начале кампании российских пропагандистов против Запада и Украины в 2014 году на канале Russia Today появлялись «завуалированные редакторы ультраправых журналов и активисты, которых представляли журналистами и экспертами, а потом они перекочевывали в таком же качестве на “Первый канал” в качестве экспертов – хотя таких экспертов на родине никто не знает, и ни один уважающий себя телеканал или журнал не пригласил бы их».

Теперь, по словам создателя «Лапшеснималочной», Russia Today и Sputnik работают несколько тоньше, но зато поток медиа, играющих на популизме и противостоянии «мейнстримным медиа» стал шире: «Я недавно узнал, что сайт Breitbart News (крайне правый американский новостной портал — Д.Г.) открывает бюро в Париже. И в этом году, наверное, будет весело, когда Russia Today тоже откроет парижское бюро, и они будут ходить друг в другу в гости, пить чай и рассуждать о “засилье мейнстримных СМИ”».