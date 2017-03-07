Президентские выборы-2018 в России: голосование вслед за днем аннексии?

МОСКВА — Российские высокопоставленные политики и чиновники высказываются в поддержку инициативы о проведении выборов президента России в 2018 году 18 марта — на следующий день после четырехлетней годовщины кремлевского указа, которым Москва объявила Крым российской территорией.

Президент России Владимир Путин тогда, в 2014 году, выступая перед обеими палатами российского парламента 18 марта, сослался на результаты «референдума», проведенного двумя днями ранее в Крыму под дулами автоматов «вежливых людей» из российского спецназа.

Но мировая общественность не признала этот референдум легитимным: Генеральная Ассамблея ООН в 2014 году большинством голосов приняла резолюцию, в которой назвала его «не имеющим законной силы».

Это аппаратно-политическая борьба, потому что тот, кто, так сказать, выходит вперед со своим сценарием президентских выборов, тот находится в центре картины

3 марта этого года члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Государственную Думу проект поправок в законы о выборах, среди которых есть и предложение перенести выборы президента России в будущем году на третье воскресенье марта.

Предложение членов Совета Федерации во вторник поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил журналистам, что почти совпадающие даты выборов и годовщины присоединения Крыма Россией — это позитивный момент: «То, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо».

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова также считает назначение выборов главы государства на 18 марта целесообразным. «Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты» - цитирует агентство «Интерфакс» сообщение пресс-службы ЦИК России, распространенное к сведению журналистов 7 марта.

Кремль при этом пока не ответил на инициативу согласием - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении к инициативе парламентариев заявил: «Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу... В обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится».

День выборов, почти совпадающий с годовщиной решения Владимира Путина включить Крым в состав России — как это отразится на характере голосования? На этот вопрос отвечают российские специалисты по внутренней политике.

Глеб Павловский: в российской власти сейчас борются два сценария

Руководитель Фонда эффективной политики, политолог Глеб Павловский считает, что идея придания выборам президента России «крымского акцента» отражает борьбу двух способов управления российской общественно-политической жизнью, присущих бывшему заместителю руководителя администрации президента России, а ныне думскому спикеру Вячеславу Володину, и Сергею Кириенко, сменившему Володина в администрации Кремля – бывшему российскому премьеру, имеющему репутацию «либерала».

Павловский в интервью «Голосу Америки» описывает это так: «Сейчас идет борьба двух аппаратных сценариев выборов. Один очень условно можно назвать прошлым, «володинским», а второй, тоже очень условно, «кириенковским», хотя тут речь идет не о конкретном авторстве, а о смене концепции».

Политолог относит шаг с практическим совмещением выборов и годовщины аннексии Крыма к рудиментам «сценария Володина»: «К первому сценарию относятся несколько инициатив Володина, таких, как проект «Закона о защите президента», ставший известным некоторое время назад, и - вот такое совмещение дня голосования с днем присоединения Крыма.

Такой сценарий предполагал центральное место Путина: «нет Путина - нет России» (известная фраза Вячеслава Володина — Д.Г.). И строился он как сценарий защиты присоединителя Крыма от всех врагов внутренних и внешних. Но, в общем, этот сценарий — провалившийся, он, например, не дал нужного результата на прошедших думских выборах, и этот результат пришлось «дорисовывать», из-за чего Володин и ушел из Кремля в Думу».

«А теперь перед нами другой сценарий, условно «кириенковский». Он в центр ставит идею своеобразного обновления. В нем предполагается некоторое обновление кадров, некоторые какие-то позитивные, как некоторые говорят, «либеральные» шаги, некоторое освобождение, такая маленькая, очень компактная, почти незаметная «оттепель», может быть, даже завершающаяся сменой премьера – не исключал бы этого.

Но наша система играет сразу две пьесы, по обоим сценариям – с одной стороны там будет Крым, с другой стороны, там будет обновление, получается эклектическая картина. Это аппаратно-политическая борьба, потому что тот, кто, так сказать, выходит вперед со своим сценарием президентских выборов, тот находится в центре картины» – описывает российские внутриэлитные баталии Глеб Павловский.

Эксперт делает вывод, что «Володин борется за то, чтобы быть «соуправителем» президентской кампании, и ему нужно вставить в нее свои элементы».

Николай Петров: Кремль поставил крест на надежде договориться с Западом до выборов

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров считает, что максимальное сближение годовщины присоединения Крыма и даты голосования на выборах президента России говорит о выборе, сделанном российской властью: «Сама по себе идея переноса выборов означает, что Кремль, по-видимому, поставил крест на идее договориться с Западом о смягчении санкций до выборов.

Мы увидим выборы, обращенные назад, а не вперед, выборы, на которых не будут обсуждаться планы на будущее и стратегия развития, а будет всячески эксплуатироваться восстановленное величие страны и то, что произошло в 2014 году

И тогда не остается другого выбора, кроме как разыгрывать «крымскую карту» и пытаться мобилизовать электорат таким образом, устроить выборы в виде плебисцита, голосования по доверию Путину».

«Это, по сути дела, означает выбор модели выборов, который очень важен, поскольку сегодняшняя легитимность Путина - она легитимность вождя, а не электорального лидера. И для ее поддержания выборы должны быть плебисцитарными. В этом смысле мы видим не просто определение даты, но выбор всей модели голосования и участия.

Понятно, что в данном случае должен быть один-единственный лидер, и если другие кандидаты принимают участие, то только как статисты, которые всецело поддерживают курс, а не выступают как конкуренты и не выступают со своими программами» - описывает политолог «плебисцитарную модель» голосования в марте 2018 года.

«Мы увидим выборы, обращенные назад, а не вперед, выборы, на которых не будут обсуждаться планы на будущее и стратегия развития, а будет всячески эксплуатироваться восстановленное величие страны и то, что произошло в 2014 году» - полагает Николай Петров.

Эксперт при этом считает, что, несмотря на «мобилизационные выборы», у внутренней политики России после них нет однозначного вектора: «С одной стороны, мы можем увидеть какие-то сигналы в чем-то позитивные, связанные с какими-то условно либеральными и очень ограниченными экономическими реформами.

А можем увидеть и, наоборот, усиление ура-патриотической риторики и принятие программы мобилизационной экономики, а отнюдь не либеральных экономических реформ, которые даже в ограниченном виде невозможны без выхода из конфронтации с Западом».