Найден «черный ящик» российского военного самолета

МОСКВА – Бортовой самописец российского военного самолета, разбившегося в Черном море в воскресенье, был найден среди обломков, сообщило во вторник информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.

Источник сообщил, что «черный ящик», содержащий информацию, которая может помочь в установлении причины катастрофы, будет направлен в Москву на анализ.

В настоящее время следователи считают вероятной причиной аварии военного самолета Ту-154 ошибку пилота или техническую неисправность.

Среди пассажиров самолета было несколько десятков артистов ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы принять участие в новогодней развлекательной программе для российских военнослужащих.

Министерство обороны сообщило, что к наступлению вторника поисковые группы обнаружили 12 тел и множество фрагментов тел.

В понедельник МЧС России сообщило, что 45 судов и 135 водолазов со всей России обнаружили фрагменты самолета в полутора километрах от побережья на глубине 25 метров.

Российские СМИ высказывают предположения о возможных причинах аварии, среди которых называются технические неполадки, человеческий фактор или перегруз самолета.

«Самолеты Ту-154 уже какое-то время не производятся, и министерство обороны является практически единственным их пользователем», – заявил управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.

Опечаленные люди приносят свечи и цветы к зданию концертного зала в Москве, где выступал ансамбль Александрова.

Российское информагентство распространило видео, на котором показаны люди, собравшиеся на Графской пристани в Севастополе, которые возлагают цветы, зажигают свечи и опускают гвоздики в воду в память о жертвах катастрофы.

Российское государственное телевидение в понедельник отменило развлекательные программы и показывало черно-белые фотографии погибших.

Среди погибших были девять российских журналистов и известная правозащитница Елизавета Глинка, также известная, как Доктор Лиза. Сообщалось, что Глинка везла медикаменты, чтобы помочь жертвам сирийского конфликта, который длится около шести лет.

Хотя российские официальные лица считают теракт маловероятной причиной аварии, некоторые люди выражают обеспокоенность, что вмешательство в Сирии усилило шансы атак экстремистов на Россию.

«Версия теракта является не более чем предположением, – сказал Пядушкин. – Только расследование может дать какие-то доказательства. Хотелось бы надеяться, что комиссия Росавиации и военные смогут провести эффективное расследование катастрофы».