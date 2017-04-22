Администрации США посоветовали обратить внимание на российскую ядерную угрозу

Соединенные Штаты пока не обращают особого внимания на попытки российских властей сделать ставку на использование ядерного оружия в решении международных проблем. Это подчеркнутое безразличие, как считают эксперты в Вашингтоне, не только позволяет Кремлю нарушать взятые на себя международные обязательства в сфере разоружения, но и в ближайшие годы может заметно изменить баланс сил в мире.

«Администрация почти никогда не говорит публично о российской ядерной доктрине, - заметил эксперт Американского совета по внешней политике Стив Бланк (Steve Blank), выступая на конференции, организованной вашингтонским Институтом Митчелла. – В «хороший год» об этой проблеме упоминают один-два раза, а обычно может пройти пять лет, и никто из официальных лиц об этом не вспомнит».

Мероприятие под названием «Российская политика в ядерной сфере и ее последствия для американского ядерного сдерживания и противоракетной обороны» собрало ведущих экспертов в этой области.

Как считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, аналитик Национального института государственной политики Марк Шнейдер (Mark Schneider), новая администрация США должна обратить особое внимание на два ключевых элемента политики российского руководства в ядерной сфере.

«Первое, действующая в России военная доктрина разрешает первыми применять ядерное оружие в локальных и региональных конфликтах, - отметил эксперт. – И, второе, программа модернизации вооружений предоставит (российским властям) возможность использовать все виды ядерного оружия: от высокоточного, но наносящего небольшой ущерб, до сверхмощных зарядов».

Как считают анатилитки, именно уверенность в надежности своих ядерных арсеналов позволяет Кремлю так легко идти на демонстративные нарушения международных норм и соглашений, включая и договоры о сокращении ядерного оружия. По данным Федерации американских ученых, например, только в прошлом году российские власти увеличили количество ядерных боеголовок на уже развернутых носителях на 150 единиц.

Договор СНВ-3 предусматривает, что уже к 2018 году у США и у России на позициях будет развернуто не более 1 550 единиц такого оружия. Тем не менее, по расчетам специалистов, уже в ближайший год российские вооруженные силы могут развернуть до 2 100 боезарядов, а к 2025 году в арсеналах ВС РФ будут находиться не менее 2 500 ядерных боеголовок.

Кроме этого в России продолжается реализация программы по развертыванию новых баллистических ракет RS-24 «Ярс», подводных лодок класса 955 «Борей», оснащенных баллистическими ракетами «Булава».

Кроме этого, в последние года МО РФ продолжило размещение крылатых ракет среднего радиуса действия KH-101 и KH-102 «Калибр», способных нести ядерное оружие. Почти завершены работы по модернизации стратегического бомбардировщика Ту-160. Согласно планам Кремля, к 2020 году в войска должны быть переданы новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат-А».

Помимо ввода новых вооружений, как считают эксперты, Россия полностью сохранила арсеналы тактических ядерных зарядов, а программа модернизации вооруженных сил предполагает, что в ближайшие годы войска получат и новые носители для этого вида оружия.

«Сейчас мы видим, что Россия значительно улучшила возможности своего тактического оружия, одновременно с масштабным и качественным ростом возможностей стратегических арсеналов», - утверждает Марк Шнейдер.

Все это, по мнению экспертов, позволяет Кремлю успешно реализовывать внешнеполитические сценарии, оказывая давление не только на своих ближайших соседей, но и на страны Европы и Скандинавии.

В 2017-2018 году новой администрации США предстоит разработать новую политику в области обороны, и принять решение о начале модернизации ядерных арсеналов.

Как считает Стив Бланк, во время работы над этими документами аналитики Пентагона и других государственных министерств и ведомств обязаны учитывать все действия, предпринятые Кремлем в последние годы. Среди них – аннексия Крыма, военное вмешательство в события на востоке Украины, поддержка режима в Сирии, организация хакерских атак и вмешательство в выборы в США и странах Европы.

«Мы имеем дело с режимом, который не держит свое слово, склонен к авантюризму в международных делах, изначально склонен к выбору наихудших сценариев», - перечислил Стив Бланк.

Еще одной проблемой, на взгляд эксперта, является и то, что российские разведслужбы не всегда «просчитывают результаты» своих действий, и поэтому выступают «плохими советчиками» для правительственных структур.

Впрочем, как считают аналитики, в ближайшее время администрация США вряд ли сможет подготовить адекватный ответ на действия России в ядерной сфере. Одной из проблем являются продолжающиеся кадровые проблемы в ключевых ведомствах – наиболее важные должности руководителей департаментов, отвечающих за отношения с Россией, пока остаются не занятыми и в Пентагоне и Госдепартаменте.