Россия опровергла сообщения о стягивании сил к границе с КНДР

Россия заявила в пятницу, что не ведет наращивание сил у границы с Северной Кореей, опровергнув ранее поступившие сообщения, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя вооруженных сил.

Некоторые СМИ на российском Дальнем Востоке сообщили, что местные жители видели, как в сторону КНДР двигается военная техника. Эта информация поступила на фоне нарастания напряженности в отношениях с США по поводу северокорейской ядерной программы.

«Это абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами», – заявил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

По его словам, техника, которую видели люди, возвращалась в пункты постоянной дислокации после учений.