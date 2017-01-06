Россия– Сирия: как уйти, сохранив лицо

МОСКВА – Россия объявила о начале сокращение своей военной группировки в Сирии, передают в пятницу, 6 января, СМИ со ссылкой на слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. По мнению начальника Генштаба, достигнутое в Сирии накануне Нового года перемирие может стать базой для мирного урегулирования кровавого конфликта.

Первыми зону конфликта покинут единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и морская группа его поддержки, находившиеся в акватории Средиземного моря. Ранее поход группы российских боевых кораблей к берегам Сирии широко освещался западной прессой в связи с отказом ряда государств предоставить свои порты для дозаправки, а также из-за шлейфа густого черного дыма, который оставлял за собой во время движения единственный российский авианесущий крейсер.

CМИ сегодня также напоминают, что за время сирийской операции «Адмирал Кузнецов» потерял в результате аварий два базировавшихся на нем истребителя. Согласно официальным данным, с момента начала российского вмешательства в конфликт (с осени 2015 года) в Сирии погибли 23 российских военных, включая двух медсестер, передает Русская служба ВВС. Последней из жертв стал военный советник полковник Руслан Галицкий.

Независимый военный аналитик Александр Гольц считает, что с самого начала было очевидно: «блудный авианосец» не сыграет в сирийской операции существенной роли в силу его тактико-технических данных.

«На нем немного самолетов, которые к тому же могли совершать от силы два боевых вылета в день, – подчеркнул он в интервью «Голосу Америки». – К тому же надо понимать, что война в Сирии изначально носила пропагандистский характер, и Кремлю было важно показать, что Россия ничем не уступает США, которые способны направить авианосцы практически в любой район мира».

Всякий раз, когда в Сирии объявляют перемирие, Москва надеется выскочить из сирийского капкана, заметил аналитик, поскольку конца в обозримой перспективе этой войны не предвидится, и победы в ней нет.

«Поэтому надо оттуда как-то выйти, сохранив лицо, – добавил он. – Вот сейчас как раз появился такой шанс, и Кремль решил им воспользоваться».

По оценке представителя Сирийского национального совета ( Syrian National Council) в России, члена движения «Декларация Дамаска» профессора Махмуда Хамзы (Mahmoud al-Hamza), в Москве пришли к выводу, что войну в Сирии пора заканчивать в связи с тем, что нет реальных перспектив для ее продолжения.

«Потому что у России возникло очень много проблем, и Сирия стала для нее фактически болотом, – пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – Вдобавок начались трения с Тегераном и Хезболлой (проиранской военизированной шиитской организацией – В.В.), а взаимопонимание с правящим режим достигается с трудом».

Не надо сбрасывать со счетов и того, что российская авиация действует с воздуха, а на земле все определяют другие силы, уточнил профессор.

«Ну а «Адмирал Кузнецов», как показала практика, стал для российской армии подлинным позором, – продолжил он. – Два самолета, взлетевшие с его борта, упали в море без посторонней помощи. Поэтому и возникло желание убрать его оттуда».

В то же время Россия сохраняет в Сирии свои базы, спецназ, большое количество военных советников и военной полиции, констатировал Махмуд Хамза.

«Так что военное присутствие России в Сирии налицо, но войну нельзя продолжать до бесконечности, а очистить страну от боевиков невозможно», – резюмировал он.

Поэтому, на его взгляд, в Москве начали пересматривать свои планы.

Напомним, еще 31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял инициированную Москвой резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. США также поддержали и намеченную в январе встречу в Астане противоборствующих сторон под эгидой Россия, Турция и Ирана.

Но затем часть повстанческих группировок заявила о своем возможном бойкоте переговоров из нарушения режимом Асада и его союзниками договоренностей.

Александр Гольц назвал перемирие «чрезвычайно хрупким». С его точки зрения, оно, как и все предыдущие, закончится, в тот момент, когда окончательно выяснится, что Башар Асад не собирается уходить.

«А сейчас, после взятия Алеппо, Асад уж точно не намерен уходить, – утверждает он. – Поэтому боевые действия вскоре возобновятся. И в Кремле к этому моменту, видимо, решили умыть руки».

Первоначально Россия пыталась реализовать свою схему понимания урегулирования сирийского кризиса с США, но это не получилось по причине взаимного недоверия, напомнил аналитик.

«Теперь, когда большой «Ялтинский стол» организовать не вышло, Москва переключилась на переговоры с региональными державами, пытаясь достичь здесь большего, чем в диалоге с США. Но остается открытым вопрос, в какой степени Россия, Турция и Иран могут влиять на силы, которые они якобы представляют», – обобщил Александр Гольц.

Как ему представляется, в этом уравнении огромное число неизвестных.

Махмуд Хамза согласен, что перемирие крайне неустойчивое. Он объясняет это тем, что режим Асада вкупе с Ираном и Хезболлой не соблюдают его.

«Это стало для русских настоящим вызовом, – полагает он. – Они ничего не смогли этому противопоставить. Таким образом, Россия оказалась сейчас в очень затруднительном положении».

Профессор убежден, что Москва в создавшихся условиях стремится как можно быстрее добиться успеха на политическом фронте.

«После Алеппо в Кремле хотят нажать именно на политическом направлении, и это видно хотя бы из того, что Россия сегодня сотрудничает с Турцией больше, чем с Ираном», – заключил он.

Москва, как ему видится, в немалой степени преследует своими действиями в Сирии достижение своих пропагандистских целей, в том числе в расчете на Запад.