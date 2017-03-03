Глава российского генштаба провел переговоры с военачальником НАТО

Это их первые переговоры за последние три года
Начальник Генерального Штаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО Петр Павел провели первые за три года переговоры.
Об этом сообщило министерство обороны России, отметив, что контакт между Герасимовым и Павелом состоялся по инициативе НАТО.
«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией», – говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, глава генштаба России обсудил с представителем НАТО проблемы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, а также предотвращение инцидентов и участие альянса в международных мероприятиях.
«Начальник Генерального штаба ВС РФ привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО», – отмечается в сообщении минобороны.
Согласно документу, Герасимов также проинформировал собеседника о ключевых международных мероприятиях и учениях, которые планирует провести Россия РФ в 2017 году.
«Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе. Генерал армии В.В. Герасимов и генерал П. Павел договорились о продолжении подобных контактов», – подчеркивается в сообщении министерства.
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