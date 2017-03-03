Глава российского генштаба провел переговоры с военачальником НАТО

Начальник Генерального Штаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО Петр Павел провели первые за три года переговоры.

Об этом сообщило министерство обороны России, отметив, что контакт между Герасимовым и Павелом состоялся по инициативе НАТО.

«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, глава генштаба России обсудил с представителем НАТО проблемы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, а также предотвращение инцидентов и участие альянса в международных мероприятиях.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО», – отмечается в сообщении минобороны.

Согласно документу, Герасимов также проинформировал собеседника о ключевых международных мероприятиях и учениях, которые планирует провести Россия РФ в 2017 году.

«Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе. Генерал армии В.В. Герасимов и генерал П. Павел договорились о продолжении подобных контактов», – подчеркивается в сообщении министерства.