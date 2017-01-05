Москва намекнула на желание восстановить отношения с НАТО

МОСКВА – Министерство иностранных дел России 4 января отправило Западу и российской публике неожиданный сигнал: высокопоставленный сотрудник МИДа России заявил в интервью агентству «Интерфакс», что Москве нужно сотрудничать с НАТО.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, считают ли по-прежнему в Москве НАТО реликтом и анахронизмом «холодной войны», заявил: «Невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, потому что чисто рациональные резоны перевешивают... С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было».

По словам российского дипломата, «есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации», и для России НАТО – «это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься».

Признание разумности существования НАТО со стороны высокопоставленного сотрудника МИД России явно противоречат высказываниям российских руководителей по поводу Североатлантического альянса, особенно в последние три года – после аннексии Крыма и участия России в войне на востоке Украины.

В частности, в фильме «Украина в огне» режиссера Оливера Стоуна, показанного в России в ноябре 2016 года, президент России Владимир Путин прямо угрожал странам НАТО нацеливанием на них российских ракет: «Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО, как США... В этой связи мы должны принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать».

Ранее начальник Андрея Келина, министр Сергей Лавров называл «блоковый подход» к структуре европейской безопасности «анахронизмом», а также заявлял, что «особое беспокойство вызывает взятый НАТО курс на сдерживание России, который ведет к подрыву стратегической стабильности на европейском континенте».

Можно ли расценивать слова директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России как попытку Москвы снова начать разговор с Североатлантическим альянсом? Если да, то на каких условиях? Как Европа может отнестись к вопросам своей безопасности с учетом изменений в мировой политике, ожидающихся в наступившем году?

Александр Гольц: слова Андрея Келина – это признание очевидного

Независимый военный обозреватель Александр Гольц отнесся к заявлениям Андрея Келина с иронией: «Вспоминается рассказ Салтыкова-Щедрина, где ретивый начальник на призыв «закрыть Америку» отвечает, что «сие от него не зависит». Вот и российский МИД устами разумного и взвешенного чиновника признал, что «закрытие НАТО» от него не зависит, и что у существования Североатлантического альянса есть серьезные причины. После безумных эскапад и заявлений о том, что НАТО является инструментом американской внешней политики, а государства Альянса «отказались от своего суверенитета», чтобы «быть марионетками США», видимо, прошла команда снова считать НАТО существующим обоснованно. Наконец-то признано очевидное».

Александр Гольц считает необоснованными надежды на то, что слова Келина являются сигналом об изменении внешнеполитического поведения Кремля: «Есть люди, всерьез думающие, что возможна некая перезагрузка Путина, после которой он станет разумным и либеральным, и начнет вдруг, ни с того ни с сего, одергивать своих зарвавшихся подчиненных. Есть и некоторая часть российских начальников, которые полагают, что НАТО будет делать именно то, что скажут США, а приходящий в Белый дом Дональд Трамп кардинальным образом изменит политику НАТО, и остальные страны Альянса стройными рядами выполнят команду «дружить с Россией», и поэтому нужно создавать предпосылки». На самом же деле мы не знаем, что хочет сказать власть через все-таки не самого высокопоставленного чиновника МИДа».

«Пока нет никаких свидетельств того, что в военных раскладах между Россией и НАТО что-то меняется. И я серьезно сомневаюсь в том, что Франция, Великобритания, Германия, другие члены Альянса в одно мгновение согласились бы забыть об аннексии Крыма и секретной войне, которую Россия почти три года ведет на территории Донбасса. Этим странам невозможно это не учитывать, прежде всего, при обеспечении собственной безопасности путем сдерживания России» – полагает военный аналитик.

В то же время эксперт допускает, что противостояние НАТО с Россией из-за Украины может ослабнуть: «Мы действительно ничего не знаем о будущей внешней политике США, но можем допустить, что господин Трамп будет следовать своим предвыборным обещаниям и попробует решительным образом поменять роль Штатов в обеспечении европейской безопасности. Появится очень много вызовов – например, европейским народам придется решать, нужно ли им обеспечивать безопасность только своими силами. Мы не знаем степень гибкости приходящей администрации США и возможных новых лидеров государств Западной Европы в вопросах отношений с Россией. Может победить линия на «умиротворение Путина», похожая на то, что уже случилось в Европе около 80 лет назад».

В случае, если Европа решит противостоять России самостоятельно, без Соединенных Штатов, отмечает Александр Гольц, европейцам реально придется потратиться: «25 последних лет европейские страны были главными получателями того, что можно назвать «дивидендами мира» – их военные бюджеты решительным образом снижались, всерьез дискутировался вопрос о нужности территориальной обороны Европы. Без «зонтика» США европейцам в непростых экономических условиях придется резко увеличивать военные бюджеты, возможно, вдвое, и возвращать всеобщую воинскую обязанность, потому что объективно максима Наполеона «побеждают большие батальоны» верна».

Алексей Арбатов: Москве нужно допустить наблюдателей ОБСЕ на границу с Украиной

Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов уверен, что в настоящее время «Россия по всем линиям пытается нормализовать отношения с Западом».

«К сожалению, если не решить несколько серьезных проблем, прежде всего, связанных с Украиной, то это все будет иметь характер не чего-то твердого, а небольших изменений в атмосфере. Но начинать с чего-то надо, и хотя я сам считаю НАТО в значительной степени анахронизмом, существование НАТО – это реальность, с ней надо иметь дело, и надо прекратить ту безумную эскалацию военной напряженности, которая в любой день может вылиться в вооруженный конфликт», – говорит Алексей Арбатов.

Эксперт центра Карнеги в Москве говорит, что в контактах России и европейской части НАТО Кремль является игроком, от которого зависит будущее этих отношений: «Если Кремль сейчас воспользуется этой ситуацией и будет продолжать линию на примирение, на деэскалацию напряженности, то усиления опасений Европы в отношении России не произойдет. Если крупные шаги навстречу будут сделаны Москвой, то я уверен, что не будет создана европейская армия, не будет создан объединенный европейский ядерный потенциал, и конфронтация на постсоветском пространстве прекратится. Если же все ограничится «атмосферой», о которой я уже сказал, а по существу ничего серьезного сделано не будет, то Европа имеет все ресурсы для того, чтобы стать военной сверхдержавой, им просто неохота, но и технические, и экономические ресурсы у них есть».

Алексей Арбатов считает, что Россия может в качестве реального шага к налаживанию отношений с НАТО содействовать международному наблюдению в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины: «Поскольку Россия заявляет, что она не является стороной вооруженного конфликта на Донбассе, то очень простой и быстрый путь – это допустить наблюдателей ОБСЕ – с пистолетами или без пистолетов, это уже совершенно неважно – на все контрольно-пропускные пункты границы между Россией и Донецкой и Луганской областями Украины, чтобы они убедились, что российских войск там нет».

«Еще лучше, – продолжает эксперт, – было бы сделать второй шаг после этого и принять резолюцию Совета Безопасности ООН, в соответствии с которой запустить в коридор между первым и вторым «минскими рубежами» полномасштабные миротворческие силы типа таких, которые в свое время были введены на Кипр, чтобы прекратить перестрелки и военные передвижения, обеспечить отвод техники, и после этого размотать все, что застряло в выполнении вторых Минских соглашений».