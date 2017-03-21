В Крыму начались крупномасштабные военные учения

МОСКВА – В аннексированном три года назад Россией Крыму начались крупномасштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ), Черноморского флота и Воздушно-космических сил. Маневры начались в понедельник, сообщают российские СМИ со ссылкой на командующего ВДВ.

По словам генерала, которые приводит ТАСС, учения стартовали на полигоне «Опук», а их актуальность он обосновал, в частности, «возросшей террористической угрозой». Всего в маневрах участвуют более 2,5 тысяч десантников и около 600 единиц боевой техники. Эти силы были подняты по тревоге и срочно переброшены в Крым.

Параллельно в Черном море проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и противоминной группы кораблей НАТО, передает BBC.

Напомним, на территории Крыма уже развернут полк зенитных ракетных систем большой дальности C-400 «Триумф», и есть аналогичные планы в отношении еще одного второй полка. По данным СМИ, на полуострове сосредоточено около 20 тысяч российских военных.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что в Крыму ведется восстановление заброшенных еще в советское время военных объектов и активно строятся новые – военно-морские базы, радиолокационные станции и аэродромы.

Член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин думает, что милитаристские приготовления России на полуострове продиктованы «соображениями государственно-политического пиара», а учения приурочены еще и к годовщине аннексии Крыма.

«Теперь нужно снова и снова доказывать, зачем нужно было захватывать Крым, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Поэтому всячески подчеркивается милитаристский акцент: мол, это наш новый плацдарм в противостоянии враждебным нам силам, к которым уже относят почти всю Европу и западный мир, в целом, и мы, дескать, будем отстаивать свои интересы любыми способами».

Наверное, здесь также есть соображения, связанные с конфликтом в Донбассе, предположил политик: «Продемонстрировать решимость прибегнуть к радикальным действиям в случае резкого обострения ситуации там и лишний раз припугнуть Украину».

Никакого практического смысла для России ни в военном, ни в стратегическом отношении предпринятые шаги не имеют, уверен Сергей Митрохин.

«Не говоря уже о том, что аннексия Крыма превратила во врага государство, которое имеет одну из самых протяженных границ с Россией, и сделало Украину потенциальным союзником любых военных коалиций против Российской Федерации, – продолжил он. – А бряцание оружием только усугубляет последствия стратегического просчета, который был допущен в результате захвата полуострова».

Руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман указал на другой аспект милитаризации полуострова.

«Цель тут очевидная – продемонстрировать всеми доступными способами, что «Крым – наш», – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Таким образом, Кремль еще дальше идет за точку невозврата, демонстрируя тем самым, что вопроса о статусе полуострова вообще не существует».

При этом, как кажется Леониду Гозману, для российских властей экономическая целесообразность в подобных случаях никогда не бывает приоритетом.

«У них какие-то другие цели, непонятные простым людям, – уточнил он. – Потому что если бы у них возобладали экономические приоритеты, то они бы не делали того, что делают, выбрасывая деньги на ветер».

По его мнению, захват Крыма и авантюра на Донбассе приводят к гонке вооружений.

«Любой здравомыслящий политик на Западе понимает, что от России исходит серьезная опасность, – утверждает политик. – Причем не абстрактная, а вполне реальная. Вчера мы оттяпали кусок территории от Грузии, потом аннексировали Крым, завтра позаримся еще на что-нибудь, по праву, как считают в Кремле, принадлежащее нам».

По сообщению Рейтер, в ответ на аннексию Россией Крыма в начале апреля в Польше будет расквартирован батальон НАТО численностью более тысячи человек под командованием США. Всего в соответствии с ранее достигнутой договоренностью Североатлантический альянс разместит в Европе четыре батальона – примерно четыре тысячи человек.

В свою очередь, Москва аргументирует свою возросшую военную активность дислокацией у ее границ дополнительных войск НАТО.