Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной

КИЕВ – Увеличение численности российской военной группировки на границе с Украиной свидетельствует о попытке запугать Украину. Об этом 26 января в ходе брифинга в Киеве заявил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Это говорит о том, что нас в который раз пытаются запугать присутствием или бряцаньем гусениц танков или другой техникой вблизи наших границ.

«Мы наблюдаем, как Россия постепенно наращивает свои войска на границе с Украиной. Это говорит о том, что нас в который раз пытаются запугать присутствием или бряцаньем гусениц танков или другой техникой вблизи наших границ. В действительности на нас это не сильно действует, поскольку украинское войско уже не то, которое было в 2014 году», – сказал Василий Грицак, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

Василий Грицак отметил, что увеличение российского военного присутствия на границе с Украиной совпало по времени со сменой власти в Соединенных Штатах.

«Это проходит одновременно, как изменяется политическое руководство в мощных странах. В действительности, мы не ведемся на такие провокации, просто методически усиливаем Службу безопасности, Вооруженные силы, Национальную гвардию и отслеживаем эти вещи», – отметил председатель СБУ.

Напомним, что 25 января на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить войска Южного военного округа «в связи с ситуацией на юго-востоке Украины».

«Важно отметить, что военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа. […] В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры», – отметил министр Сергей Шойгу, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Сергей Шойгу подчеркнул, что за прошлый год боевые возможности округа были увеличены на десять процентов, в том числе благодаря продолжающемуся набору контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования.

Во время брифинга в Киеве 25 января спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник подтвердил информацию о том, что вблизи украинской границы активно формируется 150-я мотострелковая дивизия Вооруженных сил России.

Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150-й дивизии может использоваться для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Украины

«По оценкам экспертов, [она] будет насчитывать 10 500 воинов. Инспекторы обнаружили в районе Новочеркасска большие артиллерийские подразделения российской армии. Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150-й дивизии может использоваться для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Украины», – отметил Александр Мотузяник во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

О «Минском процессе» и национальных интересах

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков говорит о том, что действия России на границе с Украиной продиктованы соображениями собственной безопасности, а не попыткой «милитаризировать» приграничные районы.

«Это связано с тем, что в последнее время участились случаи незаконного перехода границы со стороны ДНР-ЛНР, которая имеет такой специфический характер. И зачастую это делают люди с сомнительной репутацией и историей жизни, которые замешаны в определенного рода преступлениях. Конечно, Россия не хотела бы видеть их на своей территории», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Минскими соглашениями» предусмотрена передача контроля на границе Вооруженным силам Украины после проведения местных выборов в Донбассе, Украина заявляет, что не может идти речи ни о каких выборах, пока украинские войска не будут на границе

Сергей Быков считает, что на данную ситуацию нет единого взгляда, как в России, так и в Украине.

«Мы видим разную информационную подпитку о «милитаризации» границы с Украиной со стороны России. Это вызвано, в первую очередь, разночтением «Минских соглашений»: официальным Киевом, боевиками, участниками «нормандского формата», а также представителями сторон в Трехсторонней контактной группе. Несмотря на то, что «Минскими соглашениями» предусмотрена передача контроля на границе Вооруженным силам Украины после проведения местных выборов в Донбассе, Украина заявляет, что не может идти речи ни о каких выборах, пока украинские войска не будут на границе», – подчеркивает Сергей Быков.

На вопрос о том, не является ли милитаризация границы очевидной попыткой выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта, Сергей Быков напоминает – Кремль официально утверждает, что «Россия не является участником противостояния в Донбассе».

«Это первый и главный тезис. Россия является гарантом выполнения боевиками своей части «Минских соглашений». С другой стороны, Украина является участником данного конфликта и поэтому говорить о том, что Россия как-то махнула рукой на Донбасс, не приходится. Россия не брала на себя никаких обязательств, она выступает в качестве посредника и переговорщика, точно также как, например, Беларусь, которая представила площадку, на которой есть возможность вести данные переговоры», – утверждает Сергей Быков.

Очевидный подтекст милитаризации границы

Украинский политолог Александр Палий считает, что милитаризацию приграничных российских районов следует рассматривать в контексте агрессивных планов Кремля.

«Это попытка создать большие военные группировки в приграничных территориях, которые можно было бы задействовать очень быстро для агрессии против Украины. В 2014 году Россия для агрессии против Украины применила группировку, которую она временно нарастила на некоторое время. А сейчас Россия строит огромные базы на десятки тысяч людей. Россия хочет создать для себя технические возможности, чтобы в любой момент всей массой напасть на Украину. В Украине такие планы России прекрасно понимают», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Палий считает, что для противодействия российской агрессии Украине следует укреплять работу со стратегическими партнерами на Западе не только в политической, но и военно-технической сферах.

«Другого варианта, как становиться сильнее, у Украины нет», – подчеркивает Александр Палий.

Он называет циничными заявления некоторых экспертов о том, что, наращивая военную группировку на границе с Украиной, Россия преследует свои внутренние интересы.

«Эти оценки неправильные и нелогичные. Когда в Прибалтике появляется тысяча натовских солдат, у России случается истерика, а когда на границе с Украиной Кремль строит военную базу на десятки тысяч человек – этому событию дают банальные оценки», – подчеркивает Александр Палий.

Александр Палий подчеркивает, что в будущем, вероятно, Украина могла бы рассчитывать на летальную помощь со стороны Соединенных Штатов. Во всяком случае, такую возможность не исключает и новый кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов», напомнил украинский политолог.