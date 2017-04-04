СК РФ заявил, что взрыв в петербургском метро осуществил террорист-смертник

Российские власти пришли к выводу, что взрыв в санкт-петербургском метро устроил террорист-смертник.

В Следственном комитете сообщили об обнаружении обожженных останков мужчины, который, как полагают, несет ответственность за взрыв, в результате которого погибли 14 человек и еще около 50 получили ранения. Ранее во вторник разведывательные органы Кыргызстана идентифицировали предполагаемого террориста как Акбаржона Джалилова, который родился в этой стране в 1995 году.

Пока неясно, действительно ли Джалилов был смертником, которого идентифицировали власти России и Кыргызстана.

Ответственность за теракт, произошедший в Санкт-Петербурге во время визита президента РФ Владимира Путина в свой родной город, никто не себя не взял.