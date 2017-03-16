Одно из соперничающих правительств Ливии ищет покровительства Москвы

ВАШИНГТОН – Интервью, опубликованное российским государственным СМИ, показывает, что одно из соперничающих правительств Ливии все активнее ищет покровительства Москвы, что вызывает тревогу у американских военных командиров в регионе.

Спикер Палаты представителей Ливии Акиля Салех Иса заявил подконтрольному Кремлю информагентству «РИА Новости», что он обратился к России за помощью в подготовке бойцов Ливийской национальной армии, возглавляемой генералом Халифой Хафтаром, и пригласил российских законодателей посетить восточные районы Ливии.

«Большинство наших офицеров обучались в России и многие владеют русским языком, и знают, как использовать российскую технику», – цитирует Салеха «РИА Новости».

Он пообещал, что Ливия выплатит России долг в 4 миллиарда долларов по военным контрактам, заключенным в эпоху правления Муаммара Каддафи и добавил, что Кремль пообещал помощь «в борьбе с терроризмом».

Заявление Салеха прозвучало через день после того, как Кремль опроверг многочисленные сообщения о размещении российских спецназовцев и беспилотников на военной базе в Египте вблизи ливийской границы.

Ливийская национальная армия сохраняет верность Палате представителей, но Хафтар является независимо мыслящим командиром, который не всегда разделяет точку зрения политиков палаты.

По словам Салеха, Кремль пообещал принять на лечение в Россию раненых солдат Ливийской национальной армии.

Он сообщил, что делегация Палаты представителей вскоре посетит Москву. Палата представителей не поддерживает международно признанное правительство национального согласия в Триполи, созданное при посредничестве ООН.

Информагентство Reuters сообщило в понедельник, ссылаясь на египетских и американских чиновников, что подразделение российского спецназа из 22 человек прибыло на египетскую авиабазу Сиди-Баррани в 100 километрах от границы с Ливией.

Однако российские законодатели назвали эти сообщения «фейковыми новостями».

Интервью Салеха, однако, усилит беспокойство американских военных командиров.

На прошлой неделе в Вашингтоне глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Томас Уолдхаузер заявил членам комитета Сената по вооруженным силам: «Россия пытается оказать влияние на окончательное решение о том, кто и какой орган станет во главе правительства в Ливии».

Республиканский сенатор Линдси Грэм спросил, пытается ли Москва сделать в Ливии то, что она делает в Сирии, а именно манипулировать процессом политического урегулирования.

«Да, это удачная характеристика», – ответил Уолдхаузер.

В январе генерал Хафтар побывал на российском военном корабле, а в ноябре провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.