Угрозы из Чечни в адрес «Новой газеты» вызвали волну возмущения

МОСКВА – «Новая газета», одно из самых уважаемых российских медиа, получавшее награды за свои расследования и потерявшее убитыми нескольких журналистов, снова подвергается опасности. После того, как газета напечатала в начале апреля материал о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, общественные и религиозные деятели этой республики высказали в адрес журналистов целый ряд серьезных угроз.

Сразу после публикаций 1 и 3 апреля о преследованиях геев в Чечне (газета рассказала о секретной тюрьме для секс-меньшинств в республике и «убийствах чести») на эти материалы последовала реакция Москвы, международных организаций и общественности самой Чечни.

В российской столице правозащитники возмущались, а чиновники вяло обещали разобраться. Совет Европы и Европарламент, а также известные международные правозащитные организации – Amnesty International и Human Rights Watch – потребовали от Москвы защитить представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне в соответствии с международными обязательствами России.

В самой же Чечне реакция была совершенно обратной: представители республиканской власти и духовенства начали прямо угрожать «Новой газете» скорым «возмездием». Кроме того, чеченские общественники, которых местная власть называет правозащитниками, публично заявили, что не стали бы осуждать убийства представителей ЛГБТ.

Интернет-сайт «Новой газеты» после публикаций о преследованиях геев в Чечне несколько раз подвергался кибератакам такой мощности, которая позволила говорить о серьезных ресурсах, находящихся в распоряжении тех, кому эти публикации не понравились.

После заявления главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в поддержку «Новой газеты» угрозы стали поступать и в адрес этой радиостанции. В конце концов на происходящее был вынужден отреагировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который 14 апреля дал понять, что Кремль не одобряет прямых угроз в адрес журналистов. После этого угрозы «возмездия» из Чечни сменились требованиями извинений и обещаниями судебных разбирательств.

Стоит отметить, что позиция религиозных деятелей Чечни и ее общественников была поддержана многими выходцами из этой республики, в том числе и живущими за границами России. По накалу обсуждения в соцсетях было очевидно, что бытовая гомофобия, которая, по свидетельствам правозащитников, подогревалась российскими властями на протяжении нескольких последних лет, наложилась на традиции российского Кавказа, где враждебное отношение к секс-меньшинствам является публично провозглашаемой позицией.

В то же время, большое количество российских медиа и международных организаций выразили солидарность с «Новой газетой»: о своей поддержке коллег заявили журналисты телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», Союза журналистов России, газеты The Moscow Times. Многие российские медиа подробно рассказали об угрозах, прозвучавших в адрес «Новой газеты» из Чечни.

Сергей Соколов: Факты, изложенные нами, необходимо расследовать

Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов объяснил в интервью «Голосу Америки», почему он и его коллеги сочли угрозы из Чечни серьезными: «Нам показалось это весьма серьезным, потому что подобные заявления о возмездии, которое нас настигнет, где бы мы ни были, были высказаны представителями духовенства, к которым все-таки люди прислушиваются. Фактически это была такая фетва (позиция, высказываемая духовенством в исламе в форме предписания верующим – Д.Г.). Соответственно, можно как-то ликвидировать угрозу, исходящую от одного человека, от пяти, но когда количество потенциальной угрозы не исчисляемо, то это, конечно, очень серьезная и неприятная ситуация».

По мнению Сергея Соколова, сейчас накал ситуации снизился, но проблема требует решения: «Официальные власти Чечни в лице министров говорят о возможности диалога, говорят о каких-то извинениях. Для того чтобы извиняться, необходимо, чтобы изложенные нами факты были проверены. И, что желательно в этой ситуации, проверены не правоохранительными органами Чечни, которые все-таки выросли в этой республике и могут точно так же считать себя «оскорбленными» – мы настаиваем на проверке изложенных нами фактов центральными аппаратами силовых ведомств. Пока это не происходит».

Заместитель главного редактора «Новой газеты» говорит, что федеральная власть России на вопиющие свидетельства, изложенные материалах этого издания, реагирует более чем невнятно: «Генпрокуратура поручила-таки проверку изложенного нами, но поручила это прокуратуре Чечни – все прекрасно понимают, какой будет оттуда ответ. Следственный комитет – спасибо им большое – возбуждает проверку по факту угроз коллективу редакции «Новой газеты», но почему-то в течение уже двух с лишним недель не возбуждает проверку по изложенным фактам. Хотя мы заявляли, что если эта проверка будет открыта, мы назовем фамилии трех погибших уже людей, которые нам известны. Официальные лица начинают заявлять: «А что нам говорить, когда нет ни одного заявления от потерпевших». Но все дело в том, что их и быть не может, если этим людям не предоставить гарантии безопасности и госзащиту».

Сергей Соколов подчеркивает, что для всех, кто пострадал от преследований ЛГБТ в Чечне, как и для их семей ситуация остается крайне опасной: «У этих людей (в случае прямого обращения в правоохранительные органы – Д.Г.) есть все шансы, даже находясь в Москве, серьезно повредить своему здоровью. Ко всему прочему, у многих из них остались семьи в Чечне. И неважно, знали они или не знали про ориентацию своих родственников, но семьи там остались и живут там. И я не думаю, что им ничего не угрожает».

Журналист уверен, что ненависть, провозглашаемая в Чечне к ЛГБТ на официальном уровне, имеет корни в Москве: «Общая гомофобия в России, естественно, существует. Если бы ее не было и на федеральных каналах, и в высказываниях политических деятелей, даже депутатов Госдумы, то я не думаю, что эта ситуация приняла бы в Чечне такой массовый характер. К сожалению, гомофобия в России – это данность не только в провинции, не только в субъектах Федерации, но и даже в крупнейших городах. Это общий тренд. Если бы в государстве было другое в целом отношение к сексуальным меньшинствам, и люди бы не поносили их публично, то я не думаю, что подобные гонения имели бы место в таком масштабе в Чечне».

Грэм Рид: давление на Россию с требованиями защиты ЛГБТ должно продолжаться

Директор программы защиты прав ЛГБТ правозащитной организации Human Rights Watch Грэм Рид заявил Русской службе «Голоса Америки», что правозащитники считают ситуацию с правами ЛГБТ в России очень тревожной: «Мы крайне обеспокоены тем фактом, что геев в Чечне унижали и пытали представители правоохранительных органов, что некоторые представители ЛГБТ были насильственно увезены в неизвестном направлении, а другие вернулись к своим семьям жестоко избитыми. Мы знаем, что три человека умерли с того момента, как эта кампания преследований геев началась. Мы полагаем, что реакция на все это российских властей была полностью несоразмерной и вполне циничной: они заявляют, что люди должны сообщать о преследованиях властям, тогда как сами представители властей и вовлечены в эти нарушения».

По словам Грэма Рида, нападать в этой ситуации на прессу, рассказавшую о кампании преследований, абсурдно: «Это очень огорчительно, что предпочитают атаковать медиа, атаковать тех, кто сообщил об этих нарушениях, вместо того, чтобы прекратить саму эту кампанию унижений и преследований геев. И я полностью согласен с тем, что такие угрозы, такие нападки нужно воспринимать серьезно – мы ведь знаем множество примеров того, как журналисты становились мишенями для них в прошлом».

Директор программы защиты прав ЛГБТ в Human Rights Watch уверен, что международное давление на Россию с требованием соблюдения прав ЛГБТ-сообщества ослаблять нельзя: «Нужно продолжать оказывать это давление, чтобы прекратить насилие в отношении геев в Чечне и расследовать то, что уже произошло, и требовать от Путина, чтобы он сказал Кадырову остановиться. Также международное сообщество должно предпринять практические меры, чтобы помочь тем, кто покинул Чечню и продолжает находиться в непосредственной опасности, найти убежище за границей».