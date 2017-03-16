Россияне считают судебную систему страны коррумпированной

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал 13 марта результаты социологического опроса о том, что россияне думают по поводу коррумпированности судебной системы страны. Опрос проводился в январе и показал результат, который бы заставил серьезно задуматься судей в любой стране: 56% россиян уверены, что большинство судей в их стране берут взятки, и только 21 процент опрошенных считает, что российские судьи в основном не подвержены коррупции.

При этом такой результат можно по российским меркам считать прогрессом: в аналогичном опросе ФОМ в 2004 году за то, что российские судьи берут взятки, высказалось 67 процентов опрошенных.

Таким образом, мнение о распространенности коррупции среди судей в России за 13 лет изменилось в лучшую сторону, и поэтому еще один ответ россиян на вопрос ФОМ выглядит по-настоящему парадоксально. Оказывается, то, что «российские суды сейчас работают хуже, чем несколько лет назад», в 2004 году полагали 17 процентов опрошенных, а в 2017 — уже 20 процентов.

Возможно, некоторое объяснение противоречивости мнений россиян о судебной системе можно найти в ответе на вопрос социологов, должны ли российские суды быть независимыми от руководства страны: 45% думают, что да, должны — и ровно столько же считают, что нет, судьи должны подчиняться руководству государства. При этом положение о независимости судебной системы заложено в Конституции России - «Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону».

Почему же в России думают о судьях как о коррупционерах, и что влияет на создание такого мнения? На эти вопросы отвечают российские эксперты по судебной системе.

Сергей Пашин: Российские судьи коррумпированы, но не взятками

Федеральный судья в отставке, член Совета по правам человека при президенте России Сергей Пашин уверен, что на судей переносится негативное мнение российских граждан о всей государственной машине: «Здесь причина — в экстраполяции, люди сталкиваются с нарушением закона и со взяточничеством, когда идут к чиновнику, поэтому считают, что и судьи — такие же. Вряд ли все эти 56 процентов знакомы с судебной системой лично и имели какую-то тяжбу. На самом деле, судебная система, как мне кажется, меньше коррумпирована по сравнению с другими отраслями государственного управления».

Но сама судебная система России, продолжает Сергей Пашин, не старается это предубеждение как-то разрушить: «Судьи выносят неправосудные решения, хотя и не за деньги, а из страха за свою судьбу. Потому что если судья кого-то оправдывает и проявляет мягкость, то его самого начинают считать взяточником сотрудники прокуратуры, следствия и ФСБ, он попадает в черный список, и на его карьере можно поставить крест».

А как же активные разговоры в коридорах российских судов о том, что многие адвокаты (их на судебном слэнге называют «почтальонами») несут судьям конверты с деньгами для решения дела в пользу подзащитных? Судья в отставке говорит, что это по большей части легенда: «В типичном случае адвокат «решает дело» не с судьей, а со следователем — посмотрите долю прекращенных уголовных дел на стадии следствия, и вы увидите, что она многократно превышает количество оправдательных или мягких обвинительных приговоров. А иногда случается, что эти «почтальоны» берут деньги «под судью», но с судьей не делятся, доходило да анекдотических случаев, когда подсудимый требовал вернуть деньги, потому что приговор был обвинительный».

Кроме того, общий обвинительный уклон российского правосудия и та среда, из которой судьи появляются, также заставляют россиян, по мнению Сергея Пашина, думать о судьях плохо: «Поскольку в судьи дорога либо из секретарей судов, либо из карательных структур, в частности, из прокуратуры, из оперработников, следователей, то естественно, что эти люди, надев судейские мантии, что другие люди находятся на свободе из-за их недоработки. Это коррумпированность другого рода, отличная от взяточничества, коррумпированность корпоративной солидарностью с теми, кто работает на обвинение».

Леонид Никитинский: Российская судебная система не хочет исправлять свои ошибки

Обозреватель «Новой газеты», в прошлом - старшина Гильдии судебных репортеров России Леонид Никитинский приводит еще один пример того, как решения судей отражаются на мнении российских граждан о них, и этот пример — из того же опроса ФОМ: «Там есть цифра, что 43% считают, что часто выносятся несправедливые приговоры, и только 29% - что они выносятся редко. Это говорит о том, что существующая судебная система уперта и отказывается исправлять ошибки. Причем, эти ошибки такие, как недавнее дело Дадина, или дело Севастиди, которую помиловал Путин: они исправляются не самой судебной системой, а под нажимом извне. Конституционный суд «поправил» по Дадину, президент «поправил» по Севастиди, а суды упорствуют в своих ошибках».

Леонид Никитинский отмечает, что в странах бывшего СССР с авторитарными режимами суд является противоположностью той независимой ветви власти, в качестве которой он, как правило, упомянут в законе: «В России и в других таких странах перешла из советских реалий практика, когда пирамида правосудия перевернута. В нормальном европейском понимании суд у этой пирамиды наверху – он главнее всех, главное решение принимает судья. А у нас еще со времен Советской власти все сложилось наоборот: судья это как бы ОТК (отдел технического контроля на предприятиях в СССР — Д.Г.), который просто штампует обвинительные решения власти. У нас судейская независимость - чистая формальность».

«Это, конечно, отличает российскую судебную систему, скажем, от США, где судья – это «царь и бог», к нему ни на какой козе не подъедешь по определению. А у нас - не так. И, конечно, граждане это смутно понимают, весьма смутно, не на экспертном уровне, но это смутное понимание и отражается в цифрах этого опроса» - делает вывод Леонид Никитинский.