Израиль обеспокоен связями России с Ираном

МОСКВА – Премьер-министр Израиля на этой неделе приезжал в Москву, чтобы обсудить с российским президентом сирийский кризис. Это – очередной признак растущего влияния России на Ближнем Востоке, а также беспокойства Израиля по поводу союзников Москвы в регионе.

По итогам встречи Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин не опубликовали никакого совместного заявления, однако, как позже заявил Нетаньяху, он «ясно дал понять» Путину, что Израиль хочет предотвратить сохранение «военного присутствия Ирана и его марионеток» в Сирии при урегулировании конфликта.

Россия стала занимать более существенное место во внешнеполитических расчетах Израиля с тех пор, как Кремль вмешался в сирийский конфликт в сентябре 2015 года.

Израиль в основном не вмешивается в сирийский конфликт, за исключением сотрудничества с Россией, чтобы избежать потенциальных столкновений с израильскими военными операциями вдоль сирийской границы.

Однако военные связи России в Сирии, наряду с традиционными противниками Израиля, Ираном и «Хезболлой», являются источником беспокойства для израильских властей.

В особенности их нервирует перспектива того, что иранские вооруженные силы могут на постоянной основе закрепиться в приграничном регионе Голанские высоты, который контролирует Израиль.

«Россия внесла очень важный вклад», – сказал Нетаньяху в заявлении, признавая усилия России в борьбе с «Исламским государством» в Сирии.

По его словам, он сказал российскому лидеру, что Израиль, «естественно, не хочет, чтобы этот терроризм сменил радикальный шиитский исламский терроризм во главе с Ираном».

Российские эксперты по Ближнему Востоку выражают сомнения в том, насколько сильным влиянием на Иран обладает Путин, подчеркивая, что альянс между странами основан скорее на ситуативных факторах, нежели на традиции.

«Россия и Иран зависимы друг от друга», – отметила в интервью «Голосу Америки» эксперт по Ближнему Востоку Карина Геворкян.

По ее словам, их нынешнее партнерство основано не только на том, что обе страны поддерживают режим Башара Асада в Сирии, но и на экономических связях и поставках оружия из России в Иран.

Однако, подчеркивает Геворкян, в первую очередь эти отношения построены на прагматизме.

«Может ли Путин пообещать Нетаньяху поднять этот вопрос с иранцами? Да, может. И иранцы вполне могут согласиться, если сочтут, что это в их интересах», – поясняет она.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет вовлечь Москву в масштабную коалицию по борьбе с «Исламским государством». В Кремле эту инициативу горячо приветствовали.

Однако на фоне многочисленных расследований российского вмешательства в американские выборы Трамп перестал столь активно продвигать идею сотрудничества с Россией.

По словам Геворкян, в этой связи переговоры Нетаньяху с Путиным после того, как в прошлом месяце израильский лидер приезжал в Вашингтон на встречу с Трампом, озадачили обозревателей. «Сперва Нетаньяху едет в Вашингтон, а теперь в Москву?» – отмечает она. Разумеется, Нетаньяху мог бы стать идеальным посредником.