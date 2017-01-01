В компьютере энергокомпании штата Вермонт найден след российских хакеров

Код, примененный в ходе широкомасштабной российской хакерской атаки, названный администрацией Обамы Grizzly Steppe, был обнаружен в ноутбуке одного из местных предприятий коммунального обслуживания в штате Вермонт. Компьютер не был подключен ни к одной из общих сетей. Об этом было сообщено в пятницу.

«Мы немедленно приняли меры, чтобы изолировать ноутбук, а также проинформировали о находке федеральных должностных лиц», - сказано в заявлении муниципальной службы электроснабжения города Берлингтона.

«Наша команда тесно сотрудничает с федеральными чиновниками, чтобы обнаружить источники этой вредоносной программы и предотвратить любые другие попытки внедриться в систему коммунального обслуживания», - подчеркивается в заявлении.

О вредоносном коде Grizzly Steppe Министерство внутренней безопасности США сообщило коммунальной службе в четверг вечером. По словам одного из экспертов, подобный вредоносный код способен оказаться в портативном компьютере многими путями, например, после посещения сомнительного сайта. Это означает, что российские хакеры не обязательно имеют прямое отношение к инциденту. Пока не ясно, когда именно вредоносный код попал в компьютер.

В четверг Барак Обама распорядился выслать из США 35 российских дипломатических сотрудников, а также ввел санкции в отношении двух российских спецслужб за их участие в хакерских атаках против различных политических групп в ходе президентских выборов 2016 года.

В свою очередь газета Washington Post сообщила о возможном проникновении российских хакеров в компьютерную систему коммунальных услуг штата Вермонт. Правительство и коммунальные службы регулярно контролируют свою базу данных, которая компьютеризирована и каждый сбой в которой может иметь катастрофические последствия для функционирования медицинских и аварийно-спасательных служб, сообщила газета.