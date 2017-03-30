Россия недовольна дипломатической активностью Грузии

Москва высказала раздражение активизацией дипломатических усилий Грузии и пригрозила прекращением Женевских переговоров, если Тбилиси продолжит обсуждать в ООН вопросы, связанные с Абхазией и Южной Осетией. Реакция Москвы последовала после резолюции по Грузии, принятой Советом ООН по правам человека (СПЧ), и обсуждением ситуации в оккупированных регионах Грузии в Совете Безопасности ООН.

«24 марта Тбилиси фактически заставил страны-члены СПЧ проголосовать по собственному проекту резолюции «Сотрудничество с Грузией», не имеющему ничего общего с подлинной заботой о правах человека.

Главная цель Тбилиси – поднять вопрос о территориальной принадлежности Абхазии и Южной Осетии, причем сделать это на площадке Совета, в компетенцию которого этот вопрос не входит», – сказано в заявлении российского МИДа от 29-го марта.

Примечательно, что в принятой ранее Советом по правам человека ООН резолюции в поддержку Грузии, СПЧ высказал озабоченность в связи с нарушением прав человека и гуманитарной ситуацией в оккупированных Россией регионах Грузии, и потребовал предоставить Офису Управления верховного комиссара ООН по правам человека и другим правозащитным организациям «незамедлительный доступ» к Абхазии и Цхинвальскому региону.

Поддержка и угроза

Как заявил после закрытого заседания по Грузии постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, решение обсудить вопрос оккупированных регионов Грузии на заседании Совбеза было вызвано ухудшением там гуманитарной ситуации.

По его словам, более половины членов СБ ООН выступили во время дискуссии и все, за исключением российской делегации, поддержали территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Тем не менее, согласно Ельченко, Россия заблокировала предложение Украины об опубликовании заявления для прессы, в котором бы было отмечено, что во время обсуждения обстановки в Грузии, члены СБ ООН «выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии».

«Из-за того, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно блокирует рассмотрение этого вопроса. К сожалению, Грузия не член Совета Безопасности, но Украина в данном случае выдвинула вопрос, который является актуальным, и создает угрозу международной безопасности», – заявил в своем комментарии замглавы грузинского МИДа Давид Залкалиани.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт также подтвердил СМИ, что большинство участников дискуссии выступили в поддержку Грузии.

Однако российский представитель считает, что в создавшейся ситуации не стоит «отвлекать внимание» Совбеза на ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, так как там, по его словам, нет конфликта, и Грузии стоит признать «новые реалии».

«Если же Грузия и ее покровители будут тянуть в Нью-Йорк обсуждение проблематики безопасности без участия Абхазии и Южной Осетии, то Женевские дискуссии могут и вообще закрыться», – заявил в свою очередь журналистам исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

Примечательно, что Сухуми и Цхинвали, при поддержке Москвы, заявляют, что не будут обсуждать проблему грузинских беженцев в Женеве до тех пор, пока Грузия не прекратит обсуждение данного вопроса в ООН.

Женевские переговоры

Напомним, Женевские дискуссии регулярно проходят с осени 2008 года с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии. Прошедший 39-ый раунд был таким же безрезультатным, как и большинство предыдущих встреч.

Согласно заявлениям Тбилиси и Москвы, единственный вопрос, по которому позиции сторон совпали, была экология – т.е. необходимость предпринять общие усилия для предотвращения ущерба окружающей среде.

Как сообщает грузинский МИДа, Тбилиси поставил на обсуждение вопросы референдума о переименовании Южной Осетии, назначенный на 9-ое апреля, а также создании общей системы обороны этого региона с Россией, ввод Россией в Абхазию дополнительных зенитно-ракетных систем С-300, и в целом, милитаризацию оккупированных регионов Грузии, что является нарушением подписанного Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008-го года.

Одновременно российский МИД объясняет такую активность «дестабилизирующей ролью... продолжающегося военного «освоения» Южного Кавказа и Черного моря со стороны НАТО, куда поспешно стремится и Грузия».

«В этих условиях Россия оставляет за собой право и дальше последовательно формировать единое пространство обороны и безопасности со своими союзниками», – сказано в заявлении МИДа РФ.

Грузинская делегация также поставила на обсуждение проблемы, чинимые передвижению граждан вдоль обеих линий оккупации, в частности, закрытие сепаратистскими властями в Абхазии двух переходных пунктов, перенос российскими пограничниками в Цхинвальском регионе оккупационной линии вглубь территории, подконтрольной Тбилиси, незаконных задержаний граждан российскими военными за так называемое «нарушение границы».

В связи с этим Москва заявила, что грузинская делегация «пыталась спекулировать... вокруг гуманитарных аспектов», и в то же время как отказывается участвовать в предложенном Цхинвали процессе «демаркации границ».

Также согласно российскому МИДу, «грузинская и американская делегации пытались драматизировать последствия» принятого Сухуми решения о сокращении числа пропускных пунктов через реку Ингури, что, как утверждает Москва, на самом деле, якобы не создало проблем местному населению.

Несмотря на отсутствие консенсуса по большинству вопросов, стороны все же договорились провести 40-ой раунд переговоров 20-21 июня.