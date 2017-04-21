Совершено нападение на управление ФСБ в Хабаровске

В России совершено вооруженное нападение на управление Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», - говорится в сообщении.

«В результате погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен», - отмечается в документе.

ФСБ также сообщило, что нападавший был уничтожен.

Агентство РИА «Новости» отмечает, что личность нападавшего была установлена и им оказался местный житель 1999 года рождения.

По свидетельству информагентства, он, возможно, принадлежал к неонацистской группе.

