Российские бомбардировщики облетели Японию

ВАШИНГТОН – Два российских бомбардировщика облетели вокруг Японии, сообщил «Голосу Америки» представитель американских военных.

Представитель Тихоокеанского командования, в ведении которого находятся военные операции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил, что командование не предпринимало в связи с этим никаких действий, поскольку траектории полета российских бомбардировщиков не вызывали тревогу.

Другой представитель США сообщил «Голосу Америки», что российские самолеты на протяжении всего облета Японии оставались в международном воздушном пространстве.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что в связи с приближением российских самолетов японские истребители были подняты в воздух, а Североамериканское командование воздушно-космической обороны (НОРАД) повысило уровень угрозы.

Представитель НОРАД Ашли Пек сообщила «Голосу Америки», что командование регулярно прибегает к повышению уровня угрозы в различных районах, которые находятся под его контролем, «в учебных целях или в связи с реальными событиями в мире».

При этом она не подтвердила и не опровергла сообщения о недавних изменениях уровня угрозы «по соображениям безопасности».