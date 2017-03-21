Кремль вновь отверг утверждения о вмешательстве в выборы в США

В то время, как в США с обостренным вниманием следили за ходом слушаний в Конгрессе, где руководители двух разведывательных ведомств давали показания об обвинениях, связанных с российским вмешательством в американские выборы, Кремль заявил, что у него есть дела поважнее.

«У нас очень много забот в Кремле, и за этими дебатами мы не следим», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких новый формулировок мы оттуда не слышим и вряд ли услышим», – сказал он, сравнив слушания с «заезженной пластинкой». «Наше отношение в целом к этой истерике хорошо известно», – добавил Песков.

Во время слушаний, состоявшихся в понедельник в комитете по разведке Палаты представителей, директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что его ведомство расследует российские попытки вмешаться в ход американских выборов, в том числе – утверждения о том, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией, чтобы помочь ему победить.

Нет, нет и еще раз нет

Реакция Кремля на обвинения из Вашингтона как нельзя более последовательна и, по сути дела, сводится к полному их отрицанию.

В сентябре прошлого года Владимир Путин подчеркнул, что Россия «на государственном уровне» никогда не занималась кибератаками (а также заявил, что раскрытие содержания взломанных писем пошло на пользу общественности).

Песков в октябре прошлого года назвал обвинения в адрес России во взломе компьютерных систем Национального комитета Демократической партии «бессмыслицей».

В ходе ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года Путин отверг обвинения в том, что российские кибератаки помогли Трампу выиграть выборы, а российские власти сотрудничали с его предвыборным штабом.

По словам Путина, демократы, обвиняя Россию, просто «ищут виноватых на стороне». Он напомнил, что Демократическая партия понесла большие потери и на выборах в Палату представителей и Сенат. «Это что, тоже моя работа?» – сказал он.

И Yahoo тоже

На прошлой неделе Кремль вновь выступил в том же ключе, отвергнув обвинения США в том, что российская разведка причастна к взлому миллионов аккаунтов электронной почты Yahoo.

Песков заявил, что Россия узнала об обвинениях в адрес двух своих агентов и еще двух человек только из СМИ и надеется, что власти США вскоре прольют свет на эти обвинения.

Песков добавил, что российское государство никогда не спонсировало хакерские атаки: «Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-либо российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве».

Лучшие времена позади

В России многие приветствовали победу Трампа на ноябрьских выборах как возможность изменить ситуацию после продолжавшегося годами антагонизма в отношениях с администрацией Обамы, как шанс наладить сотрудничество между администрацией Трампа и Кремлем по ряду вопросов, включая урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом. Достижимым казалось даже смягчение санкций, введенных в отношении России из-за Украины.

Однако продолжающееся расследование российского вмешательства в выборы заставило российские власти признать, что впереди нелегкий путь.

«Однозначно вряд ли можно считать их (слушания в Конгрессе) конструктивным вкладом в дело развития двусторонних отношений», – отметил во вторник Песков.

Российские официальные лица снова и снова выставляют расследования Конгресса как попытки врагов Трампа в Вашингтоне любой ценой подорвать призывы Трампа наладить отношения с Россией.

Президент Трамп в ходе состоявшейся в прошлом месяце первой официальной пресс-конференции, похоже, признал, что скандал вокруг выборов может осложнить процесс разрядки напряженности в отношениях с Москвой.

«Путин, вероятно, предполагает, что ему не удастся договориться со мной, потому что для меня это было бы политически непопулярным ходом», – сказал он.

В Кремле с этим, по видимости, согласны. Российские власти продолжают открыто цитировать твиты президента Трампа на эту тему, называя повышенное внимание к России «паранойей» и «охотой на ведьм», напоминающими о маккартизме и охоте на красных во времена «холодной войны».