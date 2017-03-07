ЕС и Грузия: безвизовый режим не связан с лагерями для беженцев

ВАШИНГТОН – На прошлой неделе, спустя лишь несколько дней после того как в Грузии отмечали предоставление ее гражданам возможности безвизового посещения 30 стран Евросоюза, российские СМИ начали рассказывать совершенно другую историю.

Якобы либерализация визового режима была не результатом успешных и давно планируемых реформ, направленных на интеграцию Грузии в Европу, а частью сомнительной сделки, в рамках которой бывшая советская республика должна построить лагеря для сирийских беженцев.

Российские СМИ и пророссийские медиа в Грузии основывали свои утверждения на одном источнике – интервью министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца германской газете Bild, в котором он поддержал идею строительства лагерей в Грузии и странах Западных Балкан.

«Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые будут управляться совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев», – сказал Курц, не вдаваясь в детали, где именно могут быть созданы такие лагеря.

При этом представители ЕС и Грузии отрицают существование какого-либо соглашения, касающегося лагерей для беженцев.

«Распределение беженцев, базирующихся в ЕС, никогда не обсуждалось на официальном уровне, – говорится в заявлении министра иностранных дел Михаила Джанелидзе. – Этот вопрос не поднимался во время визита господина Курца в Грузии и ни в каком другом официальном формате».

В беседе с журналистом грузинского издания Netgazeti посол Австрии в Грузии Арад Банко подтвердил, что тема строительства лагерей в Грузии, хотя и была озвучена Курцем, «никогда не была частью официальных дискуссий».

Российские СМИ, включая сайт Газета.ru, телекомпании НТВ и RT, подавали заявление Курца о лагерях для беженцев, как часть сделки о безвизовом режиме.

Однако представитель комиссара ЕС по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса заявил Грузинской службе «Голоса Америки», что «либерализация визового режима с Грузией основана на детальном плане действий, представленном грузинскому правительству в 2013 году, который содержал ряд критериев в таких областях, как верховенство закона и реформа судебной системы, которым нужно было удовлетворить до предоставления безвизового режима».

«Еврокомиссия отслеживала прогресс, достигнутый грузинскими властями с начала диалога о либерализации визового режима, и в декабре 2015 года пришла к выводу, что все целевые ориентиры в соответствии с этим планом действий были достигнуты, – заявил он.

«Выполнение критериев, изложенных в плане действий, и только эти критерии являются основой, на которой Еврокомиссия предложила предоставить грузинским гражданам возможность краткосрочных безвизовых поездок», – добавил он.

По мнению Георгия Меладзе, профессора права тбилисского Государственного университета Ильи, данный дезинформационный цикл является частью более широкой пропаганды, направляемой Кремлем и российскими спецслужбами, которая в конце концов проникает и в грузинские СМИ.

«Российская пропаганда основывается не на выявленных пропагандистских СМИ, таких как RT, а скорее на попытках использовать известные традиционные издания, такие как Bild, для усиления антизападных настроений, – заявил Меладзе «Голосу Америки». – Цель этой дезинформации – представить Европу, как институт, занимающийся разрушением Грузии».