NYT: Россия признала масштабное применение допинга своими спортсменами

Россия впервые признала, что ее чиновники участвовали в одном из крупнейших сговоров в спортивной истории – масштабной допинговой операции, в которой были замешаны многие российские олимпийцы.

Об этом сообщает газета New York Times.

Газета сообщила, что в интервью New York Times, которые брались в течение нескольких дней, российские чиновники заявили, что они больше не оспаривают изобличительные факты, описывающие подробности допинговой программы, которая, возможно, не имеет аналогов в истории.

«Это был институциональный сговор», – сказала исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович, описывая многолетнюю обманную схему. При этом она подчеркнула, что высшее руководство страны не имело к ней никакого отношения.

Чиновники по-прежнему отвергают обвинения, что допинговая программа проводилась при поддержке государственных структур.

Согласно предыдущим сообщениям, директор лаборатории фальсифицировал образцы мочи и предоставлял коктейли из допинговых средств, что искажало результаты некоторых из самых престижных спортивных соревнований в мире.

В этих сообщениях утверждалось, что сотрудники ФСБ вскрывали емкости с образцами мочи, а заместитель министра спорта в течение нескольких лет требовал сокрытия применения запрещенных препаратов ведущими спортсменами.

Согласно New York Times, российские спортивные чиновники категорически отрицали существование допинговых операций, несмотря на подробное признание бывшего главы антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которое появилось в New York Times в мае прошлого года. Приведенная им информация в дальнейшем была подтверждена международными антидопинговыми организациями.

Следователь Ричард Макларен, назначенный Всемирным антидопинговым агентством, ранее в этом месяце опубликовал более обширные данные, после чего Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарное разбирательство в отношении десятков российских спортсменов.

New York Times предполагает, что значительное изменение российской тональности объясняется желанием примириться с регуляторами, которые настаивают, что страна должна согласиться с выводами недавнего расследования, прежде чем она вновь получит право проводить тестирование на допинг и принимать олимпийские соревнования.