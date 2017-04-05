Шесть иммигрантов задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в экстремизме

Российские власти задержали в Санкт-Петербурге шесть человек по подозрению в вербовке в ряды «Исламского государства» и содействию террористической деятельности. Об этом в среду сообщили в Следственном комитете России.

В сообщении отмечается, что у следствия нет свидетельств, что задержанные, которые являются гражданами государств Центральной Азии, каким-либо образом связаны с взрывом бомбы в поезде санкт-петербургского метро в понедельник.

По версии следствия, задержанные с ноября 2015 года пытались привлечь других иммигрантов из Центральной Азии к совершению «преступлений террористической направленности» и предлагали им присоединиться к «Исламскому государству» и другому запрещенному в России исламистскому движению «Фронт ан-Нусра».

В сообщении отмечается, что во время обысков по месту жительства подозреваемых была изъята исламистская литература экстремистского содержания.