США: развертывание российских крылатых ракет нарушает международные соглашения

По сообщению The New York Times, Россия развернула ракету наземного базирования
Согласно появившемуся во вторник сообщению газеты The New York Times, ссылающейся на собственные источники, Россия развернула новейшую крылатую ракету, несмотря на заявления американских официальных лиц о том, что такие действия нарушают договор о контроле над вооружениями, который запрещает использование наземных ракет средней дальности.
В сообщении газеты говорится о том, что Россия тайно развернула крылатую ракету наземного базирования SSC-8, которую Москва разрабатывала и испытывала в течение нескольких лет, несмотря на возражения США, представители которых подчеркивали, что этим Москва нарушала положения заключенного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РМСД).
Комментарий минобороны России по публикации The New York Times получить не удалось.
В опубликованном в 2014-м году докладе Госдепартамента США о контроле над вооружениями говорится о том, что «Российская Федерация нарушила свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, согласно которому страны обязались не иметь в наличии, не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования от 500 до 5500 км дальности (от 310 до 3420 миль соответственно) и не иметь в наличии и не производить пусковые установки для таких ракет.
В свою очередь, Россия обвинила США в «громкой дипломатии» после того, как в докладе за 2015 год Госдепартамент США вновь заявил о нарушении Россией договора. Москва также отвергла обвинения в нарушении договора о ликвидации РСМД, подписание которого способствовало окончанию «холодной войны» между СССР и США.
В статье The New York Times отмечается, что администрация США под руководством президента Барака Обамы делала попытки убедить Москву в необходимости исправить положение и прекратить нарушение договора, пока ракеты еще находились на стадии испытаний.
Со ссылкой на сотрудника администрации, газета сообщает, что в настоящее время Россия развернула два дивизиона, оснащенных крылатыми ракетами. Один из них расположен на российском ракетном полигоне Капустин Яр на юго-востоке страны.
По словам анонимного источника, второй ракетный дивизион расположен на другом полигоне, о местоположении которого он не сообщил.
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