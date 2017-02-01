Россия обвинила трех экспертов по кибербезопасности в государственной измене

Российские власти предъявили обвинения в государственной измене и деятельности в интересах США двум бывшим офицерам ФСБ, а также сотруднику «Лаборатории Касперского» (фирмы, занимающейся проблемами кибербезопасности).

Адвокат одного из подозреваемых Иван Павлов идентифицировал бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» как Руслана Стоянова, а двух бывших сотрудников ФСБ – как Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, специализирующихся в сфере кибербезорпасности. Его подзащитный и другие подозреваемые обвиняются в государственной измене и сотрудничестве с разведслужбами США, сообщил Павлов в телефонном интервью агентству Reuters.

Павлов отказался называть имя подозреваемого, интересы которого он представляет, добавив только, что Руслан Стоянов его подзащитным не является.