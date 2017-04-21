Россия недовольна ее исключением из расследования по химоружию в Сирии

Россия выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон выступил против участия российских экспертов в расследовании атаки с применением химического оружия в Сирии в начале месяца, сообщил МИД РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что глава МИД Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По итогам разговора стороны согласились еще раз изучить возможность проведения «под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объективного расследования указанного инцидента».

США обвинили сирийскую армию в применении ядовитого газа во время атаки 4 апреля, в результате которой погибло большое количество людей. В ответ на действия режима Асада ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Россия выступила в защиту своих союзников в Дамаске и возложила вину за инцидент на повстанцев, сражающихся против правительства Башара Асада.

Это очередное разногласие между странами, которое перечеркивает надежды России на улучшение двусторонних отношений с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа.

На прошедшей неделе Трамп заявил, что отношения Вашингтона с Москвой находятся на «исторически низком уровне».

В заявлении МИДа РФ упоминается еще один предмет недовольства в двусторонних отношениях. Министр Лавров призвал госсекретаря Тиллерсона вернуть «незаконно изъятую Администрацией Барака Обамы российскую дипломатическую собственность в США».

В декабре Обама выдворил 35 предполагаемых российских шпионов и приказал россиянам освободить две резиденции в пригородах Вашингтона и Нью-Йорка, которые, как утверждалось, были связаны с шпионской деятельностью.

Министерство заявило, что «стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений».