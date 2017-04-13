Встречи Тиллерсона в Москве: Кремль говорит о «конструктивном общении»

МОСКВА — Официальные лица в России 13 апреля в своих комментариях подводили итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву и его встреч с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кремль оценил эти переговоры в целом позитивно – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о встрече Путина и Тиллерсона, сказал, что у них «прошло достаточно конструктивное общение», в ходе которого Путин «весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, то есть, грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается».

«Этот анализ представляется чрезвычайно важным, надеемся, что, безусловно, этот анализ станет известен президенту США... Можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов» – сказал Дмитрий Песков, не пояснив, у кого именно имеется это понимание.

Любопытно, что Кремль не стал распространять видео и фото встречи Путина и Тиллерсона. Некоторые наблюдатели предположили, что картина улыбающихся друг другу президента России и госсекретаря США, давно и лично знакомых, могла бы повредить имиджу Кремля, жестко критикующего действия Вашингтона в Сирии в последнее время.

Особенно показательным был аккуратный поиск выражений Сергеем Лавровым на фоне выступления заместителя представителя России в ООН, который практически был близок к непечатным выражениям

Сергей Лавров в четверг также был осторожно оптимистичен – по его мнению, «переговоры с Тиллерсоном были небесполезными, они... помогли американской администрации лучше понять нашу позицию, а это, в свою очередь, важно для того, чтобы они формулировали свои подходы к тем проблемам, по которым Россия и США могут плодотворно сотрудничать». При этом российский министр добавил, что «наверное, результаты будут нескоро, но, по крайней мере, мы договорились установить диалог по ряду важных вопросов».

Сергей Лавров также рассказал, что он и госсекретарь США еще около часа общались после того, как вечером дали совместную пресс-конференцию.

Александр Гольц: можно говорить о возвращении «холодной войны»

Военный эксперт Александр Гольц убежден, что все участники встреч в Москве были аккуратны в общении, понимая хрупкость ситуации: «Очевидно, что они старались сдерживать себя. Особенно показательным был аккуратный поиск выражений Сергеем Лавровым на фоне выступления заместителя представителя России в ООН, который практически был близок к непечатным выражениям».

В интервью «Голосу Америки» Александр Гольц рассуждает, почему определенная осторожность была проявлена обеими сторонами: «Это потому, что в результате американских ударов стороны фактически оказались в ситуации, близкой к ситуации Карибского кризиса, а тогда подошли довольно близко к возможности наносить удары друг по другу. Радостно, что опасность была понята с обеих сторон, и они попытались снизить градус конфликта, по-прежнему оставаясь на своих позициях».

После визита Тиллерсона можно закончить споры о том, есть у нас «холодная» война или нет – она есть

При этом военный эксперт убежден, что решение о создании Вашингтоном и Москвой некой группы по выявлению противоречий – это не позитивный, а сугубо негативный знак: «Печальное в решении создать группы, которые должны будут разбирать сложности, уделять внимание стратегической стабильности и договорам о сокращении и контролю над вооружениями – то, что это повестка дня эпохи «холодной войны». После визита Тиллерсона можно закончить споры о том, есть у нас «холодная» война или нет – она есть. Все заметили, что в ходе визита Тиллерсона ни слова не было сказано про встречу на высшем уровне. Тема исчезла».

Александр Гольц описывает перемену отношений в Москве к Дональду Трампу следующим образом: «Мы помним все эти залихватские разговоры о том, что чуть ли не завтра возникнет российско-американский союз. Потом эти разговоры плавно перешли в мечты о некоей «большой сделке», когда наше сотрудничество в Сирии мы поменяем на отмену санкций.

Если бы этой встречи не произошло, то это означало бы по сути дела пощечину Дональду Трампу, которую Путин, по крайней мере, пока наносить не хочет

Потом, когда в результате возникшего в Вашингтоне скандала из-за российского вмешательства в американские выборы стало понятно, что никакой «большой сделки» не будет, российские представители стали настойчиво говорить «да, есть противоречия, конечно, но надо побыстрее устроить встречу на высшем уровне Трампа и Путина», явно рассчитывая, что хитрый Путин произведет с Трампом то же самое, что и с Бушем-младшим. Теперь нет и этого».

Константин Эггерт: неготовность к компромиссу — проблема для Кремля

Бывший вице-президент российского отделения компании ExxonMobil, эксперт по международным делам Константин Эггерт исключает возможность того, что Рекс Тиллерсон мог быть не принят Владимиром Путиным – несмотря на то, что до последнего момента Кремль заявлял об отсутствии такой встречи в графике Путина: «Если бы этой встречи не произошло, то это означало бы по сути дела пощечину Дональду Трампу, которую Путин, по крайней мере, пока наносить не хочет».

Эксперт считает, что группы по выявлению причин разногласий между двумя сторонами будут формальными: «Вообще-то, для выяснения этих причин существует МИД в разных странах, но рабочая группа создается обычно тогда, когда сказать реально нечего, а хотя бы какой-то позитив показать нужно. В таких случаях создается какая-нибудь рабочая группа. Она, скорее всего, превратится в абсолютно бессмысленную говорильню, но создаст впечатление, что что-то обсуждается».

Китай, всегда голосовавший с Россией по Сирии в Совбезе ООН, воздержался. Казахстан, союзник – воздержался. Это показывает, что нынешняя политика способна завести Москву в тупик по Ближнему Востоку

«Интересная вещь, на которую, мне кажется, не очень многие обратили внимание – это то, что в присутствии Лаврова Тиллерсон сказал, что вмешательство России в выборные процессы в Америке в прошлом году не оставляет никаких сомнений, что оно точно было. Когда Тиллерсон говорит такие вещи, он говорит их не Лаврову и не Путину – он говорит их Конгрессу, медиа, ФБР, он говорит их Вашингтону. Потому что сегодня любые контакты с Россией потенциально токсичны в результате расследований, которые ведутся в Америке. И поэтому о таких контактах, что называется, надо докладывать» – отмечает Константин Эггерт.

Готовность Москвы к какому-либо компромиссу с Вашингтоном, по мнению эксперта, никак не проявилась в ходе встреч Тиллерсона в Москве, судя по тому, какой фон этим встречам создавала сама российская сторона: «Во время этих переговоров Кремль выложил на свой официальный сайт интервью Путина, в котором он повторяет свою позицию по Сирии и опять обвиняет США в подготовке цветных революций, называет членов НАТО «китайскими болванчиками» и занимает позицию, которая дезавуирует любые заявления Лаврова, если бы эти заявления отходили от этой линии.

Голосование в Совбезе ООН, в котором Россия заблокировала резолюцию, осуждающую химическую атаку в Сирии – это тоже демонстрация того, что, по крайней мере, на сегодняшний день Путин занимает ясную и четкую позицию, которую он всегда занимал: «Своих не сдаем, уступок не делаем, принимайте нашу позицию такой, какая она есть, или никак не принимайте».

Константин Эггерт, длительное время занимающийся арабским Востоком, убежден, что эта позиция не является для Кремля выигрышной: «Китай, всегда голосовавший с Россией по Сирии в Совбезе ООН, воздержался. Казахстан, союзник – воздержался. Это показывает, что нынешняя политика способна завести Москву в тупик по Ближнему Востоку.

Если Путин быстро это осознает, то нельзя исключить каких-то новых ходов к компромиссу, но это не в стиле Путина. Можно сказать, что теперь Путин зависит от Асада, возможно, в такой же степени, в какой Асад зависит от Путина. Потому что вот эта позиция «своих не сдаем и на компромиссы не идем», по сути, оставляет другим возможность играть по своим правилам, и это главная проблема для политики Кремля».