В России запрещено изображение Путина «в макияже»

Российские власти внесли отредактированное изображение президента Владимира Путина, на лицо которого с помощью цифровых технологий «нанесен» макияж, в список запрещенных экстремистских материалов.

На прошлой неделе министерство юстиции России включило фотографию в список экстремистских материалов, которые запрещены к распространению.

В настоящее время список содержит более 4 тысяч материалов, включая изображения, аудиозаписи и тексты.

Изображение, внесенное в список под номером 4071, описывается, как «плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина», макияж которого должен «служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ».

Изображение Путина внесено в список экстремистских материалов на основе решения суда в Твери, принятого в мае прошлого года.

В список внесены и некоторые другие изображения, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» ответчиком Александром Цветковым. На одном из них Путин изображен в нацистской форме, другие содержат расистские и антисемитские высказывания.

Аккаунт Цветкова в сети «ВКонтакте» недоступен. В описании минюста говорится, что изображение Путина с накрашенными ресницами и губами сопровождается подписью с использованием гомофобного оскорбления.