Массовые акции против терроризма, вдохновленные властями

МОСКВА - В Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Уфе и других городах России 6 апреля прошли массовые акции против терроризма. Митинги и концерты под лозунгом «Питер, мы с тобой» в память о жертвах террористического акта в Санкт-Петербурге, произошедшего 3 апреля, были организованы местными властями и общественными организациями. В частности, для акции в Санкт-Петербурге перекрывались магистрали города, а открывал мероприятие губернатор Георгий Полтавченко. В Москве, где митинг-концерт на Манежной площади собрал тысячи людей, также перекрывались некоторые участки центра российской столицы.

Большое число россиян пришло на акции в российских городах, чтобы выразить скорбь по погибшим от взрыва в питерском метро и солидарность с жителями Петербурга. Однако многие из пришедших столкнулись с тем, что власти и организаторы хотели увидеть организованные, а не стихийные скорбь и солидарность.

Москвичи отмечают в российских соцсетях, что массовые уличные акции на этот раз, в отличие от протестов 26 марта, были согласованы их организаторами с местными властями и правоохранительными органами в течение очень короткого времени. Есть также информация о том, что некоторых участников акций для придания мероприятиям массовости подвозили организованно на специально выделенном транспорте.

Евгения Кузнецова: за 500 рублей - с Казачьей партией на митинг

Корреспондент медиахолдинга РБК Евгения Кузнецова рассказала «Голосу Америки», что после распространения первой информации о планирующемся на 6 апреля митинге она нашла в соцсетях объявление о наборе массовки для участии в этом мероприятии за деньги и решила убедиться в реальности такой рекламы: «Женщина, с которой я переписывалась в социальных сетях, назначила место встречи напротив метро «Площадь Революции» и пообещала 500 рублей денег за все. Я спросила: «Что нужно будет делать?» Она объяснила: «Приедете, постоите с флагом, уедете. Все это будет часа два». Я приехала, встретилась с этой женщиной. У нее был именной список. Там было 56 человек - в этой группе, куда все записывались, потом расписывались перед тем, как получить деньги».

«Как я выяснила» - рассказывает Евгения Кузнецова - «людей разбивали по возрастным группам. Нам раздали символику: накидки и флаги «Казачьей партии Российской Федерации». Дальше организатор выдала инструкцию: сказала, что сейчас появится человек с усами, председатель партии Николай Константинов, вам нужно будет вертеться рядом с ним в толпе на митинге. Когда он уйдет с митинга, вы тоже можете уходить. И за это вы все получите по 500 рублей. 500 рублей вы получите за то, что отдадите свой гражданский долг, и просьба об этом особо не распространяться».

По словам Евгении Кузнецовой, «человек с усами» действительно появился (Николай Константинов - лидер Казачьей партии России, в 2009-2012 годах - руководитель канцелярии президента России - Д.Г.), после чего участники массовки «построились в колонну по два человека и пошли к Манежной площади».

«Все постояли, послушали концерт. Потом мы по команде этой женщины вернулись к метро. Она попросила всех расписаться в списке и раздала всем деньги, по 500 рублей, как и обещалось» - закончила свой рассказ журналист РБК.

Андрей Колесников: для ответа оппозиции опять собираются «путинги»

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что полуофициальным сбором людей на массовые акции российские власти сейчас тестируют свои возможности ответа оппозиции: «Поиск ответа на недавние митинги оппозиции привел к тому, что как только у них появился информационный повод, они решили собрать «путинги» (распространенное название официальных митингов в поддержку Владимира Путина - Д.Г.) по образцу технологий 2011-2012 года. Мне кажется, что это очень цинично. Потому что повод такой, против которого высказываться как бы не очень прилично. Ну, не будешь же ты выступать против митинга, который собран с лозунгами против террора».

«Здесь моральная ловушка приводит к тому, что они оказываются вне критики. Они как бы отвечают оппозиции: «Вот, смотрите, у нас гораздо больше народу». И, возможно, это еще был тестовый «путинг» - сколько можно собрать, с какой скоростью, сколько можно нагнать, потом посмотреть, какой бонус, какая премия в виде не нагнанных, а наивных людей, которые добровольно пошли. Ну, и заодно решить всякие там пиар-задачи» - говорит политолог.

Первый массовый официозный митинг против терроризма состоялся в Москве в сентябре 2004 года после захвата школы в Беслане и трагической гибели 333 заложников. Тогда Кремль решил использовать момент для жестких реформ во внутренней политике, одним из пунктов которых стала отмена выборов руководителей российских регионов и выборов в Государственную Думу по мажоритарным округам.

Однако теперь, по мнению Андрея Колесникова, российские власти вряд ли пойдут на слишком серьезное закручивание гаек, отчасти потому, что гайки и так закручены достаточно туго: «Понятно, в какой-то степени все эти «компетентные органы» и полиция будут чувствовать себя еще вольготней, и будут вести себя еще более нагло, чем это было раньше. Но вот каких-то специальных акций, специальных законодательных инициатив вроде бы не просматривается. И так, сама собой, идет волна нехороших законов: например, принимается закон о том, что встреча с депутатами приравнивается к митингу на улице. В общем, все равно каток не остановить - он идет в сторону еще больших ограничений и запретов».