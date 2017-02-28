Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН о введении санкций в отношении Сирии в ответ на предположительно совершенные ею химические атаки.

Резолюция, которую поддержали Великобритания, Франция и США, предусматривала введение санкций в отношении 21 представителя Сирии – граждан, организаций и компаний, которые предположительно были причастны к химатакам в 2014 и 2015 гг.

Резолюция также включала запрет для всех стран на поставку сирийскому правительству вертолетов, которые использовались в ходе атак.

Документ был составлен после того, как совместное расследование ООН и международной Организации по запрещению химического оружия показало, что сирийское правительство совершило не менее трех атак с использованием хлорина. Организации также выяснили, что экстремистская группировка «Исламское государство» стояла по меньшей мере за одной атакой с использованием горчичного газа.

Российский президент Владимир Путин предупредил, что вводить санкции в отношении Сирии, пока в Женеве идут мирные переговоры под эгидой ООН, было бы совершенно неуместно и подрывало бы усилия по прекращению конфликта в Сирии, который тянется уже шесть лет.

После голосования постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли сказала членам Совета Безопасности, что резолюция была очень уместна и добавила: «Это печальный день в Совете Безопасности, когда его члены начинают придумывать оправдания для других государств-членов, убивающих собственных граждан».

«Мир определенно стал более опасным местом», – сказала Хэйли.

Сирийское правительство неоднократно отрицало, что использовало химическое оружие в ходе войны, которая унесла более 300 000 жизней.

Голосование по резолюции стало одним из первых противостояний в ООН между Россией и США с тех пор, как в январе президент Дональд Трамп вступил в должность и пообещал укреплять отношения с Москвой.

За резолюцию проголосовали девять членов Совета Безопасности. Боливия проголосовала против, Египет, Эфиопия и Казахстан воздержались. Для принятия резолюции необходимо девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны Великобритании, Китая, России, США и Франции.