Москва принимает переговоры по Афганистану

МОСКВА – В среду в Москве пройдет второй раунд международных переговоров по Афганистану, в которых впервые примут участие афганские представители.

При этом Россия не пригласила на переговоры Соединенные Штаты.

Россия заявляет, что хочет стабильности и рассчитывает на сотрудничество в борьбе с экстремистами в регионе.

Однако представители Кабула недовольны прямыми переговорами России с Талибаном, которые, по мнению представителей США, направлены на подрыв усилий Вашингтона.

Глава российского МИДа Сергей Лавров объявил о мирных переговорах во время визита его афганского коллеги.

Китай и Пакистан принимали участие в декабрьских переговорах в Москве, в то время как Иран, Индия и Афганистан участвуют в них впервые.

«Не следует переоценивать реальную возможность афганского правительства контролировать свою территорию, – заявил Андрей Казанцев, директор аналитического центра Института международных исследований при МГИМО. –Это, вероятно, одна из причин, по которой российское правительство иногда действует в сотрудничестве с другими игроками, но не афганским правительством».

Россия рассчитывает на сотрудничество в борьбе с террористами «Исламского государства», набирающими силу в Центральной Азии.

«Афганистан – это место, где есть много международных террористов, – отметил Казанцев. – Многие из них имеют российские паспорта или являются русскоязычными жителями стран Центральной Азии, которые также могут представлять угрозу России».

Хотя Талибан несет ответственность за в пять раз больше случаев гибели или ранения людей, число атак «Исламского государства» стремительно растет.

Представители США говорят, что контакты России, а также Ирана и Пакистана с Талибаном придают ему легитимность и поддержку, одновременно подрывая усилия афганского правительства и НАТО.

Между тем командующий американскими войсками в Афганистане считает, что в страну нужно направить еще несколько тысяч американских военных, чтобы обучить афганских силовиков лучше противостоять угрозам безопасности.