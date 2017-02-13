Россия собирает конференцию по Афганистану без США и НАТО

ИСЛАМАБАД – На этой неделе в Москве пройдет конференция по урегулированию конфликта в Афганистане, в которой примут участие представители Афганистана, Пакистана, Китая, Индии и Ирана.

Проведение встречи является частью попыток России играть более активную роль в Афганистане впервые после ее вторжения в эту страну в 1979 году. Однако усилия Москвы с самого начала вызывали противоречивую реакцию.

В предыдущей конференции по Афганистану, которую Москва проводила в декабре, участвовали только Китай и Пакистан, что вызвало решительный протест со стороны афганского правительства.

Нынешняя конференция – более представительная. В ней участвуют региональные заинтересованные стороны, но не будет представителей США или НАТО, что вызвало предположения, что Россия больше заинтересована в подрыве позиций США, чем в решении региональных проблем.

На недавних слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам его председатель Джон Маккейн заявил, что Россия поддерживает Талибан, чтобы нанести ущерб США.

«Учитывая, насколько тревожна ситуация в Афганистане, любые поиски регионального урегулирования военного конфликта со стороны внешних игроков должны приветствоваться», – говорит Майкл Кугельман, заместитель директора по Азии в вашингтонском Центре Вильсона.

Но вопрос в том, чего пытается достичь Россия. «Действительно ли она искренне пытается собрать ключевых игроков для выработки действенного плана прекращения войны? – продолжает эксперт. – Или она просто пытается усилить свою роль в Афганистане, чтобы подорвать влияние США?»

Впрочем, другие аналитики оценивают предстоящую встречу более оптимистично.

«Эта рамочная структура включает всех региональных игроков, которые имеют серьезные интересы в Афганистане», – счиатет Амина Хан из Института стратегических исследований в Исламабаде – пакистанском правительственном исследовательском центре.

«Терроризм – глобальное явление, но я считаю, что страны региона должны играть более активную роль», – добавляет она.

На последней трехсторонней встрече Россия делала основной акцент на присутствии группировки «Исламское государство» в восточных районах Афганистана. Москва не хочет, чтобы группировка распространила свое влияние на мусульманское население кавказских стран, граничащих с Россией.

При этом генерал Джон Николсон, командующий силами США и НАТО в Афганистане, недавно заявил на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, что Россия пытается «публично легитимизировать Талибан» ложными заявлениями о том, что талибы сражаются с «Исламским государством», а не с афганским правительством.

Однако Россия – не единственная страна в регионе, которая обеспокоена влиянием «Исламского государства» и использует Талибан в качестве страховки. Тегеран также начал поддерживать Талибан, чтобы оградить граничащие с Ираном районы от влияния ИГ. Китай уже некоторое время поддерживает контакты с Талибаном. Пекин провел несколько секретных встреч между Талибаном и представителями афганского правительства или посланниками, направленными с миссией мира.

Тем не менее, на данном этапе больших ожиданий от предстоящей конференции нет.

«Тот факт, что к списку участников впервые были добавлены три страны, говорит о том, что процесс все еще находится в первоначальной стадии, когда стороны знакомятся друг с другом, пытаются услышать версии друг друга и пытаются понять их. Я не ожидаю, что из этого выйдет что-то значительное», – говорит бывший посол Афганистана в США Омар Самад.

Несколько аналогичных попыток провалились из-за напряженности и недоверия между Пакистаном и Афганистаном. Будет ли успешной новая попытка? Это будет зависеть от того, удастся ли России и Китаю убедить Кабул и Исламабад преодолеть разногласия.