Сенатор-республиканец предложил переименовать площадь в Вашингтоне в «Немцов Плаза»

Марко Рубио, сенатор-республиканец от штата Флорида, претендовавший в 2016 на пост президента США, предложил переименовать одну из вашингтонских площадей в площадь Немцова.

В случае утверждения инициативы посольство Российской Федерации в США получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1».

Рубио внес на рассмотрение проект резолюции о переименовании площади перед российским посольством в Вашингтоне в «Борис Немцов Плаза» (Boris Nemtsov Plaza) в память о политике-оппозиционере, убитом два года назад в Москве.

«Создание «Борис Немцов Плаза» будет постоянным напоминанием режиму Путина и народу России о том, что голоса инакомыслящих будут жить и защитников свободы нельзя заставить замолчать, - говорится в заявлении Марко Рубио, опубликованном в день второй годовщины смерти Немцова. – Будь то уличный знак или тысячи писем, приходящих по адресу «Борис Немцов Плаза, дом 1», это даст исчерпывающий сигнал Кремлю о том, что запугивание и убийство оппозиционеров не останется незамеченным».

Как ранее сообщили "Голосу Америки" организаторы акции памяти Бориса Немцова, состоявшейся в Вашингтоне 26 февраля, активную роль в продвижении данной инициативы сыграл координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза.

Оппозиционер, восстанавливающийся после повторного отравления, поблагодарил сенатора Рубио на своей странице в «Фейсбуке».

«У этой инициативы есть прецедент: в 1984 году точно такая же сенатская резолюция переименовала площадь перед тогдашним посольством СССР в Вашингтоне (сейчас это резиденция российского посла) в площадь Андрея Сахарова, - пишет Кара-Мурза. - Нужно ли говорить, что советский МИД был взбешен. Но в начале 90-х власти новой России установили бюст Андрея Дмитриевича уже в самом здании посольства».

Посол США в России Джон Теффт посетил Большой Москворецкий мост, на котором был убит Борис Немцов, чтобы почтить память политика, а Госдепартамент США в понедельник выступил со специальным заявлением.

«Мы вновь призываем российские власти предпринять все необходимые шаги для того, чтобы лица, причастные к убийству Бориса Немцова, были привлечены к ответственности» – говорится в документе.

Акции памяти Бориса Немцова прошли в минувшее воскресенье в нескольких городах США, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Сан-Франциско.

На мероприятии в американской столице было, среди прочего, зачитано обращение от сенатора-демократа Бена Кардина. Член комитета по международным делам и один из инициаторов Акта Магнитского назвал Немцова «примером мужества при защите фундаментальных прав граждан в любимой им России».

Очередная годовщина смерти бывшего вице-премьера России и известного критика нынешнего президента Владимира Путина, по словам Кардина, является напоминанием того, что «необходимо усилить действия, направленные против безнаказанности».