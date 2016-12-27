Роботы-курьеры из Эстонии займутся доставкой товаров в Вашингтоне

Сегодня использование роботов в повседневной жизни человека – по преимуществу тема для фантастических фильмов или научных прогнозов. Однако в Вашингтоне уже в ближайшее время могут появиться роботы, доставляющие товары на дом.

Дизайн робота был создан в рамках одного из технологических конкурсов НАСА, а происхождение у него эстонское. Идея принадлежит двум создателям Skype – Ахти Хейнла из Эстонии и Янусу Фрийсу из Дании.

«Этот робот придуман в Эстонии, произведен в Эстонии, он приехал из Эстонии, это должен быть эстонский робот, – подчеркивает управляющий директор компании Starship Technologies Аллан Мартинсон. – У него пока нет имени: у нас есть много вариантов – конкурс еще открыт.

Роботы-курьеры оборудованы системой GPS, камерами и звуковыми сенсорами, которые помогают создавать 3D-карту местности и отслеживать их расположение из контрольного центра. Полученная роботом информация синхронизируется между его «коллегами».

«У этого устройства много преимуществ, – рассказывает менеджер проекта в Вашингтоне Дэвид Катанья. – Одно из них заключается в экономии времени, поскольку семья в США в среднем тратит около часа в день на покупку продуктов».

Предназначение устройства – внести инновационные перемены в индустрию доставки. В Вашингтоне одновременно выполнять заказы смогут не более 5 роботов из-за лимита, обусловленного городским законодательством. Роботы будут доставлять грузы весом не более 15 килограммов по тротуарам на расстояние до 5-6 километров. Он сможет реагировать на сигналы светофора и переходить дорогу.

Случайные прохожие не оставляют необычных роботов без внимания.

«О, здорово! А вы уверены, что он сможет добраться до Джорджтауна?» – спрашивает проходящая мимо девушка.

«Могу вас заверить, что он преодолевает и бордюры, – отвечает Дэвид. – Вы просто используете свой смартфон, как, например, с Убером. И когда вас спросят, какой метод доставки вы хотите выбрать, можно будет выбрать робота Starship».

В тестовом режиме роботы объездили уже 59 городов в 16 странах мира, в общей сложности – около 12 тысяч миль. За это время, как рассказывают в компании, роботы встретили на своем пути более 2 миллионов человек. До сих пор не было ни одной угрозы вандализма или попытки нанести вред устройству.

«За роботом следят из контрольного центра. Если с роботом что-то не так, мы в любой момент можем передать управление оператору, который может находиться где угодно – в другом штате или даже в Европе, – рассказывает Аллан Мартинсон. – Еще около 3-6 месяцев роботов будут сопровождать люди, которые просто наблюдают за ним и являются гарантами безопасности, объясняют, что это такое, и отвечают на их вопросы».

Представители компании пока не называют себестоимость роботов, каждый из которых застрахован. При этом, по словам топ-менеджера компании, важнее стоимость отдельно взятой доставки.

«Наша цель – сделать доставку максимально дешевой, почти бесплатной. Мы планируем, что, если не в следующем году, то через несколько лет стоимость одной доставки составит не более одного доллара», – объясняет Мартинсон, который теперь регулярно наведывается в Вашингтон.

Штаб-квартира компании расположена в Таллине, представительства открыты в Великобритании, Швейцарии, Германии и теперь в США. Из американских городов, кроме Вашингтона, разрешение на использование курьеров будущего получил также калифорнийский Редвуд-Сити.

«Роль федерального правительства велика в обеспечении безопасности граждан, и Вашингтон стал гораздо более технологичным городом, – отмечает Дэвид Катанья. – Одна из причин того, что робот будет представлен, – растущее значение американской столицы».

В декабре роботы Starship совершили круг почета у вашингтонского Монумента в память об ушедшем из жизни астронавте Джоне Гленне. Как говорят в компании, это было сделано в качестве признания того, что такие люди, как Гленн, и НАСА в целом сделали для будущих поколений.

На выполнение заказа роботы будут выезжать из офиса или склада, так называемого «хаба». Робот либо будет уже находиться в том или ином магазине, из которого надо забрать товар, либо отправится туда за ним.

«Клиент получит текстовое сообщение или звонок на телефон, когда робот будет подъезжать. Человеку надо выйти из дома, поскольку пока мы не поднимаемся в здание по лестницам. Он открывает люк, получает свой товар, закрывает люк, и робот отъезжает», – поясняет Аллан Мартинсон.

Следует отметить, что грузовой отсек робота-курьера сможет открыть лишь заказчик товара. На доставку, согласно имеющимся планам, будет уходить не более получаса. В компании подсчитали также, что понадобится около 10 тысяч роботов, чтобы в будущем охватить ими доставку товаров по всему Вашингтону.